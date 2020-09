Wilma Goich piange in diretta per la morte della figlia: “Mi manca…”

Wilma Goich in lacrime a Storie Italiane di Eleonora Daniele

L’edizione 2020/2021 di Storie Italiane è iniziata con l’ospitata di Wilma Goich. La padrona di casa Eleonora Daniele, di ritorno dopo la maternità, ha realizzato un’intervista molto toccante e commovente. La professionista in lacrime, ha ricordato il lutto che l’ha colpita lo scorso aprile, quando nel nostra Paese era in atto la quarantena.

“Aveva una sciatica che non passava, così ha fatto degli esami e da un cavillo è venuto fuori un tumore al polmone…”, ha detto la donna ricordando la figlia avuta da Edoardo Vianello morta cinque mesi fa. “Ho scoperto in farmacia, per puro caso, che aveva già metastasi alle ossa. E’ stato uno choc. Se ne è andata in un mese”, ha confessato la Goich con le lacrime agli occhi. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confessato in trasmissione.

L’ex moglie di Edoardo Vianello ricorda la figlia Susanna morta lo scorso aprile

Ospite nel primo appuntamento stagionale di Storie Italiane, Wilma Goich a tu per tu con Eleonora Daniele ha raccontato: “Io e mio nipote abbiamo trascorso l’ultima settimana di vita in clinica, assieme a Susanna”. Parole che hanno fatto commuovere la padrona di casa del programma mattutino di Rai Uno.

“Anche se ci riuniamo tutti, la sua mancanza si sente tantissimo, manca la persona principale tra noi“, ha confessato l’ex moglie di Edoardo Vianello. E proprio su quest’ultimo che è padre di Susanna, ha detto: “Mi sta molto vicino, ma anche lui ha alti e bassi, sta soffrendo tantissimo”.

Wilma Goich e il momento d’oro dal punto di vista professionale

Nel corso della lunga e commovente intervista a Storie Italiane, oltre a parlare della tragica e prematura morte della figlia Susanna, Wilma Goich ha affrontato altri argomenti. Ad esempio dopo la tragedia le sono accadute delle bellissime cose a livello professionale: “Ci siamo detti: Susanna si sta dando da fare dal cielo”.

Avendo a disposizione poco tempo per farlo, la professionista ha promesso alla padrona di casa Eleonora Daniele che accetterà il suo invito per un’altra puntata. Nello stesso appuntamento, la madre della piccola Carlotta ha intervistato una nota attrice, ovvero Catherine Spaak che ha confessato in diretta su Rai Uno di aver avuto un’emorragia cerebrale.