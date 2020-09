Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: l’ingresso in studio dei tronisti (VIDEO)

Uomini e Donne ha riaperto i battenti e le anticipazioni della seconda puntata, quelle dell’8 settembre 2020, preannunciano fuoco e fiamme in puntata. La prima messa in onda si è conclusa con Maria De Filippi, la quale ha annunciato l’ingresso in studio dei tre aspiranti tronisti.

Nel corso della prossima puntata, dunque, conosceremo un po’ meglio Davide, Gianluca e Blanda e vedremo chi tra loro verrà escluso. Come i fan del programma già sapranno, i tronisti prescelti sono i primi due, mentre il terzo è stato tenuto da Roberta Di Padua, la quale si è detta interessata ad approfondire la sua conoscenza.

Spoiler 8 settembre: i tronisti entrano in studio

Le anticipazioni della seconda puntata di Uomini e Donne, quella del’8 settembre, rivelano che Maria De Filippi farà entrare in studio i tre pretendenti al trono. I prescelti saranno Davide e Gianluca, mentre Blanda verrà “fatto fuori”. Per il ragazzo, però, ci saranno ancora speranze di trovare l’amore, dato che susciterà interesse in Roberta, dama del parterre del trono over.

Davide ha 25 anni e viene da Gallipoli. Il ragazzo attualmente gestisce un ristorante ed ha avuto trascorsi di vita molto particolari. Nel dettaglio, suo padre ha avuto un po’ di problemi con le forze dell’ordine, pertanto, è stato sempre visto sotto un’occhio diverso da parte delle persone del quartiere. Partecipare ad un programma come questo è per il giovane una grande occasione di rivincita personale. Il secondo tronista, invece, si chiama Gianluca e viene da Roma. (Clicca qui per il video)

Gemma ha un nuovo corteggiatore a Uomini e Donne

Quest’ultimo ha 30 anni e di professione fa il fisioterapista, è appassionato di sport, calcio, moto, surf, teatro e tanto altro. Il ragazzo apprezza molto del talk show di Maria De Filippi il fatto che abbia la possibilità di approcciarsi all’altro sesso in modo più lento e graduale. Blanda, invece, ha 27 anni, viene da Novara e fa l’operaio. Lui, purtroppo, non è stato scelto.

Le anticipazioni della puntata dell’8 settembre di Uomini e Donne rivelano che i due tronisti conosceranno 25 corteggiatrici e scopriranno di poter interagire con loro attraverso dei messaggi. Tra una chiacchiera e l’altra, poi, Gemma Galgani conoscerà anche un nuovo spasimante. Si tratta di un signore vicentino di 62 anni il quale mostrerà molto interesse nei suoi confronti. Il suo aspetto è alquanto piacevole: capelli lunghi, jeans sportivo e molti anelli alle mani.