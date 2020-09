Il Paradiso delle signore spoiler 9 settembre: Federico torna a camminare

Le anticipazioni della puntata del 9 settembre del Paradiso delle signore portano ottime notizie per Federico. Il giovane, dopo il secondo intervento, riuscirà finalmente a recuperare l’uso delle gambe e lascerà commossi tutti i suoi cari.

A villa Guarnieri, invece, si respirerà un clima tutt’altro che disteso. La famiglia riceverà un telegramma da parte della contessa Adelaide. Tutti sembreranno tranquillizzati da questo messaggio, ma Umberto ci vedrà qualcosa di molto strano.

Federico torna a camminare al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio del 9 settembre del Paradiso delle signore vedremo che la famiglia Cattaneo verrà spiazzata da una splendida notizia. Federico, infatti, rientrerà a sorpresa dalla Svizzera e deciderà di raggiungere sulle sue gambe suo padre Luciano. Il ragioniere, ovviamente, non potrà fare a meno che lasciarsi andare ad un momento di commozione. Roberta, intanto, si preparerà per affrontare un esame particolarmente difficile. La fanciulla sarà molto in ansia, ma il supporto delle sue amiche si rivelerà davvero d’aiuto per lei.

Tra i colpi di scena che si verificheranno in tale puntata, ce ne sarà anche uno che riguarderà Federico e Roberta. Il giovane, dopo averci pensato a lungo, deciderà di mettere da parte i rancori nei confronti della sua ex e si dirà disposto a perdonarla. Per tale motivo, si recherà a casa della Pellegrino per poterle parlare della sua decisione. Quando arriverà a destinazione, però, troverà la ragazza in compagnia di Marcello. Questo porterà i due ex avere un duro scontro.

Spoiler 9 settembre: il misterioso telegramma di Adelaide

Al Paradiso delle signore, intanto, sarà operativa la vendita di beneficenza per il Primo Maggio e, nell’episodio del 9 settembre, vedremo che l’aiuto di Don Saverio si rivelerà fondamentale. Tra Armando e l’uomo di fede, però, ci saranno delle incomprensioni, pertanto, sarà necessario l’intervento di Vittorio e Agnese per mediare la situazione. Tuttavia, i due non riusciranno a trovare una soluzione al problema.

A villa Guarnieri, invece, giungerà un telegramma, il cui mittente porterà il nome della contessa Adelaide. Tutti i membri della famiglia troveranno sollievo in questa notizia, in quanto crederanno che, finalmente, la donna stia bene. Umberto, però, teme che quella missiva possa non essere stata scritta dalla protagonista. Per questo motivo, i suoi dubbi aumenteranno sempre di più fino a spingerlo ad indagare maggiormente. Il Guarnieri è convinto che sia accaduto qualcosa di serio al viaggio di nozze di Achille e Adelaide.