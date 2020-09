Non ci sono più dubbi. Il conduttore ha finalmente svelato tutti i concorrenti della quinta edizione del reality sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini svela ufficialmente il cast della quinta edizione

Alfonso Signorini è pronto per la quinta edizione di Grande Fratello Vip che andrà in onda su Canale 5 in prima serata a partire da lunedì 14 settembre. Accanto a lui ci saranno Pupo e Antonella Elia come opinionisti. Previsto, almeno per le prime settimane, il doppio appuntamento settimanale. Dopo molti mesi di indiscrezioni, voci, smentite, appelli e rifiuti, e dopo un cast quasi ufficiale, adesso Alfonso Signorini in persona ha rivelato ufficialmente tutti i concorrenti che faranno parte della quinta edizione.

Come potete vedere qui sotto, il conduttore e tutti i protagonisti hanno rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in anteprima, a pochi giorni dal loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Tutti i nomi svelati in precedenza sono stati confermati con una sorpresa. (Continua dopo la copertina)

Come potete vedere da in alto a sinistra la sorpresa è la presenza di Denis Dosio, ragazzo che ha avuto un grande seguito sui social e che è stato ospite diverse volte nei programmi di Barbara D’Urso. Alcuni avevano fatto il suo nome ma si riteneva improbabile la sua presenza. Invece, eccolo lì, pronto a farsi conoscere meglio.

Il resto del cast è formato da Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Fausto Leali, Francesco Oppini, Matilde Brandi. Poi ancora Adua Del Vesco, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Fulvio Abbate, Paolo Brosio, Stefania Orlando, Dayane Mello, Francesca Pepe, Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania. Infine, Andrea Zelletta e Massimiliano Morra. Che cosa ne pensate di questo cast?

Tutti pronti per la nuova edizione

A soli 5 mesi dalla fine della quarta edizione di Grande Fratello Vip, Mediaset ha riconfermato il programma e il conduttore per andare in onda con un’altra edizione. La versione del reality con Barbara D’Urso, dunque, è stata posticipata al 2021. C’è grande ammirazione per Alfonso Signorini per come ha gestito l’emergenza sanitaria e per come ha raccontato le storie personali dei concorrenti.

Attenzione, però, non mancano le critiche. Pupo e Antonella Elia sono stati bersagliati dagli utenti dei social in queste settimane in quanto sarebbero dei raccomandati. Non osiamo immaginare le critiche rivolte anche al cast, adesso che si ha l’ufficialità. Rimangono, però, le voci di colloqui con personalità importanti, potremmo vedere altri ingressi a reality iniziato?