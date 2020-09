Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 8 settembre: Armando bidonato, Enzo criticato criticato

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

È iniziata la 25esima stagione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel primo appuntamento I telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere il nuovo studio, in più il trono over e classico è stato fuso.

Dopo un’intera puntata dedicata a Gemma Galgani, oggi pomeriggio oltre a lei si parlerà di altri protagonisti del parterre senior. Tra questi Enzo Capo che è tornato in trasmissione per parlare della sua storia d’amore finita con Pamela Berretta. Ma anche Armando Incarnato che ha ricevuto un secco no da una dama Per tutti gli spoiler dettagliati vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: il parterre senior contro Nicola Vivarelli

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, svelano che fuori dallo studio 6 dell’Elios in Roma, ovvero nel parcheggio, Gemma Galgani ha realizzato un’esterna con il sosia di Lamas che è sceso appositamente per lei. All’interno del parterre tutti hanno attaccato il 26enne Nicola Vivarelli perché secondo loro il ragazzo non era interessato della dama torinese.

Anzi per loro ha approfittato della sua popolarità per raggiungerla anche lui. Gli spoiler del nuovo appuntamento, rivelano anche che Pamela Barretta non c’era presente ma si è parlato lo stesso di lei perché Armando Incarnato ha attaccato Enzo Capo prendendo le difese della dama. A quel punto è intervenuto l’opinionista Gianni Sperti a difendere anch’esso Pamela.

Enzo Capo criticato, Armando Incarnato bidonato

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, svelano anche che Enzo Capo ha avuto un’accesa discussione con Tina Cipollari. La storia opinionista frusinate è ancora avvelenata contro Pamela Berretta per il racconto della passata registrazione. Il cavaliere campano Armando Incarnato ha chiesto il numero di una del Trono over che glielo ha dato.

Dopo questo gesto, però, i due non sono usciti perché la dama preferiva stare con le amiche la sera. Per tale ragione in studio è nata una polemica su tale vicenda. Mentre Enzo ha chiesto il numero di Valentina Autiero ma quest’ultima ha rifiutato perchè non vuole essere messa in mezzo ai suoi problemi con la Berretta.