Loredana Lecciso atomica, esce dalla piscina e incanta: il bikini rosso evidenzia tutto (FOTO)

Nonostante l’estate sia quasi finita, Loredana Lecciso non sembra affatto rinunciare alla tintarella. Pochi giorni fa, la compagna di Al Bano ha lasciato i suoi fan senza parole, postando uno scatto su Instagram da togliere il fiato.

La show girl salentina ha si è mostrata davanti a tutti con un fisico statuario. Con addosso un bikini rosso, questa volta si è davvero superata, mandando in delirio il pubblico maschile.

Loredana Lecciso perfetta in costume da bagno

Per Loredana Lecciso il tempo sembra non essere mai passato. Vicina alla soglia dei 48 anni, la salentina appare più bella che mai. Di recente, ha condiviso sul noto social network, un post che ha conquistato l’attenzione di tutti. E’ una foto fatta dall’alto che la ritrae mentre esce dalla piscina. Con i capelli bagnati, Loredana Lecciso è ancora più sexy, ma il costume rosso fasciato risalta perfettamente il suo lato A. Nello stesso tempo, però, si intravede anche l’addome praticamente scolpito. Ovviamente i fan hanno perso la testa davanti a tanta bellezza e in tanti hanno commentato in positivo lo scatto. (Continua dopo il post)

Al Bano e Loredana Lecciso pronti al matrimonio

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi di recente sono tornati protagonisti della cronaca rosa. Dopo l’addio dichiarato lo scorso anno, la coppia sembra aver ritrovato la serenità durante la pandemia, tornando ad essere quelli di sempre.

Innamorati, felici e spensierati, così si sono mostrati nel corso di questi mesi. Infatti, dopo vari tira e molla che hanno caratterizzato il rapporto tra i due, secondo alcune indiscrezioni Al Bano e Loredana sono pronti addirittura alle nozze.

Sempre secondo recenti pettegolezzi, la notizia del loro matrimonio però non è stata accolta benissimo da Yari, il secondogenito dell’artista pugliese. Per il momento, il lieto evento non è stato ancora ufficializzato e non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.

Lo zampino di Romina Power

Alcuni anni fa, prima del loro allontanamento, Loredana Lecciso ed Al Bano Carrisi sarebbero dovuti già convolare a nozze ma qualcosa o qualcuno ha rovinato i loro piani. Per i fan c’è sempre stato lo zampino di Romina Power, ipotesi sempre smentita dalla sua rivale in amore. Intanto, mentre tutti si chiedono quando e dove si celebrerà il secondo “Sì” di Carrisi, per ora possiamo che tutto procede a gonfie vele.