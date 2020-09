Lorella Cuccarini fa un annuncio inatteso: “La famiglia si allarga…” [FOTO]

Lorella Cuccarini fa un annuncio sui social network

Lo scorso giugno Lorella Cuccarini ha dovuto dire addio alla conduzione de La vita in diretta, da questa stagione affidata in solitaria al collega Alberto Matano. Tuttavia la soubrette romana continua a rimanere in contatto con tutti i suoi follower grazie ai social network. E a proposito di questo, nelle ultime ore la professionista che potrebbe presentare lo Zecchino D’Oro ha fatto un annuncio inatteso su Instagram.

“Da un paio di settimane la famiglia Capitta si è allargata”, ha scritto la donna. Non si tratta di bambini, bensì di un gattino che la stessa tiene calorosamente tra le mani. Un micio bianco e rosso che h scatenato la tenerezza dei follower, ma nello stesso tempo qualcuno si è arrabbiato. Per quale motivo?

La conduttrice Rai criticata per aver comprato un gatto

L’annuncio di Lorella Cuccarini su Instagram ha diviso il popolo del web a metà. Infatti l’arrivo del micio di nome Miura in famiglia ha fatto arrabbiare molte persone che amano gli animali. Secondo quest’ultimi l’ex padrona di casa de La vita in diretta non doveva recarsi in un negozio ad acquistarlo, bensì andare in un gattile o trovarne uno nei dintorni della sua abitazione.

“Avresti dovuto prendere un semplice gatto nei dintorni di casa tua, o in un gattile. Ma il denaro, a volte, fa perdere di vista l’equilibrio”, si legge sotto la foto che mostra la professionista capitolina felice di avere in mano il nuovo arrivato. (Continua dopo il post)

Secondo un’animalista Lorella Cuccarini dove adottare Miura, no acquistarlo

Dopo aver ricevuto le critiche per il suo orientamento politico, accusandola di essere una sovranista, nelle ultime ore l’ex conduttrice de La vita in diretta ha subito altre frecciatine velenose. Infatti, dopo aver comunicato sui social di aver preso un gattino in casa, un’accanita animalista non le ha perdonato di averlo comprato in un negozio piuttosto che adottarlo da un gattile.

“Comprare gli animali lo trovo vergognoso, ma amo Lorella”, ha scritto l’utente web sotto lo scatto citato prima. Nel frattempo non si conosce il futuro della Cuccarini all’interno della televisione di Stato. Si parlava di un possibile varietà composta da quattro puntate insieme al grande Pippo Baudo, ma a quanto pare fino al prossimo inverno non se ne farà nulla.