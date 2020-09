Venezia 77: Emma Marrone sfila sul red carpet con orecchini da 50 mila euro [FOTO]

In scena la 77esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia

Da qualche giorno nella città lagunare si sta svolgendo una delle manifestazioni cinematografiche più importanti del nostro Paese. Dopo la quarantena che ha congelato l’Italia per tre mesi, per fortuna la macchina organizzativa del cinema si è messa in atto, per tale ragione a Venezia sta andando in scena la 77esima edizione della mostra del cinema.

Ovviamente rispetto agli altri anni sono stati dei cambiamento a livello di sicurezza affinché l’evento si svolga nel migliore dei modi e senza rischiare di contagiarsi da Covid-19. Nonostante le limitazioni, in questi giorni sul famoso red carpet del Lido sono sfilate molte celebrità di casa nostra ma anche star internazionali.

Emma Marrone sfila sul red carpet del Lido

Nella serata di sabato scorso 05 settembre 2020, anche Emma Marrone è sbarcata al lido di Venezia per partecipare alla 77esima edizione del Festival del cinema. La cantante salentina e neo giudice di X Factor 2020, infatti, ha assistito alla prima della pellicola ‘Miss Marx’. Naturalmente la 36enne non ha voluto sfigurare a cospetto delle grandi star statunitensi.

Per tale ragione l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi si è voluta affidare allo stile di Giorgio Armani. Il noto stilista italiano ha creato un meraviglioso vestito, molto rock ma allo stesso tempo abbastanza sofisticato, appositamente per la Marrone. Ma i presenti al red carpet hanno notato un dettaglio davvero costoso. Gli orecchini che le professionista pugliese indossava. (Continua dopo la foto)

Emma Marrone indossa degli orecchini super costosi

Per la sua passeggiata sul red carpet della mostra del Cinema di Venezia, Emma Marrone ha indossato un mini vestito con una giacca in bianco con i bottoni neri che facevano da contrasto. Poi aveva anche una sciarpa laminata e una scarpa a décolleté di pelle nera con il tacco a spillo. Mai presenti non si sono lasciati sfuggire i suoi orecchini. La cantante salentina, infatti, portava all’orecchio dei brillanti a forma esagonale d’oro bianco 18 carati. Dei preziosi che hanno un costo sconvolgente.

Infatti, sul portale della Bulgari, maison che li ha creati, spunta come prezzo ben 46.600 euro. In poche parole, una cifra molto esosa e sicuramente non accessibile a tutte le persona. C’è da vedere se tali accessori sono stati acquistati dall’artista pugliese o se Armani ha scelto di farglieli indossare solo per sponsorizzarli.