Veronica e Giovanni di U&D in diretta su Instagram, lui svela: “Ho ricevuto una brutta notizia dalla risonanza” (VIDEO)

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno dato luogo ad una diretta su Instagram ieri sera. I due erano ognuno a casa propria e non hanno fatto altro che lanciarsi frecciatine e battute ammiccanti.

Tra una chiacchiera e l’altra, però, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha fatto anche una confessione in merito ad un problema di salute che ha recentemente scoperto. Inoltre, i protagonisti hanno lasciato intendere di non fare più ritorno nel talk show pomeridiano.

Le frecciatine tra Veronica e Giovanni in diretta

Ieri sera, durante la diretta Instagram di Veronica e Giovanni, sono stati trattati argomenti molto interessanti. I due si erano lasciati un po’ di tempo fa a causa di un gravissimo errore commesso da lei. La coppia, però, non ha mai espresso esplicitamente il motivo reale della loro separazione. A distanza di tempo, gli ex partecipanti del programma della De Filippi sono tornati su Instagram con un collegamento in diretta. I fan hanno molto apprezzato il fatto che tra loro sembra essere tornato il sereno.

Durante la diretta, Longobardi e l’Ursida non hanno fatto altro che punzecchiarsi. Lui, ad esempio, ha finto di dover uscire di casa per andare a bere qualcosa con gli amici, il tutto solo per far ingelosire la dama. Lei, dal canto suo, si è commossa per alcune velate dichiarazioni fatte da lui. I fan hanno notato che la donna sembri essere molto più coinvolta rispetto al napoletano, ma lui ha smentito queste affermazioni.

La confessione di Longobardi su Instagram

In seguito, poi, Giovanni ha fatto una confessione in diretta su Instagram con Veronica in merito alle sue condizioni di salute. Il giovane ha ammesso di aver ricevuto una brutta notizia a seguito di una risonanza effettuata. Nel caso specifico, ha appreso di avere dei problemi abbastanza seri alla caviglia, ragion per cui non potrà giocare mai più a calcio. Questa scoperta ha molto demoralizzato il giovane, che in seguito ha aggiunto ulteriori dettagli.

I follower, infatti, gli hanno chiesto di spiegare meglio cosa gli sia accaduto e lui ha cominciato ad elencare una serie di situazioni. Nel dettaglio, ha una decina di calcificazioni alla caviglia ed altre problematiche. Ad ogni modo, tra le domande dei fan, c’è stato anche chi ha chiesto ai due se torneranno a Uomini e Donne. Giovanni, in modo ironico, ha fatto capire che, al momento, non sia loro intenzione.