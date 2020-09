Laura Chiatti criticata per il suo peso, l’attrice sbotta sui social: “Avete rotto il c***o” [FOTO]

Laura Chiatti nel mirino dei leoni da tastiera

Non è la prima vola che Laura Chiatti e altri componenti della sua famiglia vengono presi di mira dai cosiddetti leoni da tastiera. Infatti, tempo fa gli haters si sono scatenati con un figlio della nota attrice e di Marco Bocci scambiandolo per una femminuccia ed etichettandolo come grasso.

Stavolta nel mirino dei detrattori ci è finita lei stessa, criticata per il suo peso considerato troppo esile e asciutto. Ma la diretta interessata non ci sta è ha voluto replicare al vetriolo contro coloro che le hanno puntato il dito contro.

La moglie di Marco Bocci criticata per il suo corpo considerato esile

Di recente, attraverso il suo account Instagram Laura Chiatti ha condiviso una foto nella quale la nota attrice è ritratta insieme a suo figlio Enea. I due si trovano all’interno della sua cabina armadio tra vestiti ed accessori. L’immagine che fa vedere la moglie di Marco Bocci è stata aspramente criticata dagli utenti web che l’hanno accusata di rappresentare un cattivo esempio per le nuove generazioni. Il motivo?

Secondo gli haters la donna ha un per fisico troppo magro e asciutto e per loro incita a mangiare poco per essere come lei. Dopo aver visto una serie di commenti velenosi, la diretta interessata ha voluto replicare ai detrattori, mettendo a tacere le malelingue. “Avete veramente rotto il ca**o. Basta! Sono una donna normalissima che ha un peso perfetto per la propria altezza!!! Ho appena mangiato pane e salame e bastaaaaaa”, ha scritto la Chiatti visibilmente irritata. (Continua dopo il post)

Le iniziative social di Laura Chiatti e Marco Bocci

Da qualche anno Laura Chiatti si sente una donna realizzata sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Infatti, la nota attrice è innamorata del marito Marco Bocci e i due artisti sono genitori di due meravigliosi bambini che somigliano moltissimo ai genitori. Stiamo parlando del primogenito Enea e del fratellino Pablo.

La donna in diverse occasioni ha postato delle foto piccanti realizzati dalla sua dolce metà. Contenuti che hanno fatto felici tutti coloro che la seguono sui social network. Tuttavia, anche in quelle occasioni i leoni di tastiera hanno criticato le scelte della coppia utilizzando dei termini molto forti.