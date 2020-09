Uomini e Donne, per Gemma Galgani in studio c’è il sosia di Can Yaman di DayDreamer

E’ ritornato Uomini e Donne al posto di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dallo scorso giugno fino al 4 settembre, dopo che Uomini e Donne è andato in pausa estiva, nella fascia occupata dal dating show di Maria De Filippi va in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato turca campione d’ascolti della rete ammiraglia Mediaset è stato promosso in prima serata. Mentre il resto degli episodi li vedremo nel week-end di Canale 5.

Infatti lo sceneggiato ha dovuto cedere il posto al Trono classico e over che da questa stagione, la 25esima li vede accorpati per una questione di sicurezza. Infatti, per l’occasione Queen Mary e la produzione hanno deciso di rivoluzionare lo studio 6 del centro Elios di Roma adottando delle modifiche anti-contagio. Ma le anticipazioni delle prime registrazioni rivelano che per Gemma Galgani è sceso un ragazzo che sembra la sosia di Can Yaman.

Per Gemma Galgani scende una sosia di Can Yaman

A Uomini e Donne il 26enne Nicola Vivarelli sarà accusato dai presenti e soprattutto da Gemma Galgani di aver frequentato quest’ultima solo per ottenere popolarità. Gli spoiler rivelano anche poi che sarà mandata in onda la prima esterna della dama piemontese con il sosia di Lamas. Inoltre pare che l’attenzione del pubblico presente in studio e del parterre femminile è caduta su un giovane ragazzo, sosia di Can Yaman.

Ebbene sì, nel dating show di Maria De Fillippi c’è un protagonista che somiglia moltissimo all’attore turco che sta ottenendo un grande successo con la soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno. Il sosia del collega di Demet Ozdemir ha attirato l’attenzione anche dell’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima, infatti ha chiesto alla padrona di casa di farlo accomodare al centro dello studio per ammirarlo nel migliore dei modi.

Can Yaman potrebbe essere ospite di due programmi italiani

Nel frattempo gira voce che Can Yaman abbia detto di no alla richiesta di Alfonso Signorini per farlo entrare nella casa del Grande Fratello vip 5 come concorrente. Pare, stando alle indiscrezioni, che il bel attore turo ha detto di no perché ha ricevuto un compenso basso dalla produzione del noto reality show.

Tuttavia, sembra che il collega di Demet Ozdemir molto presto potrebbe tornare nel nostro Paese perché è richiesto da due conduttrice italiane. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che nella giornata di lunedì ne ha parlato a Pomeriggio Cinque, e Maria De Filippi che lo potrebbe invitare a C’è Posta per Te.