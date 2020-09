Grande Fratello Vip: nel cast ci sono due vip ex fidanzati

Nella Casa entreranno due vip che tempo fa hanno avuto una relazione molto turbolenta. Ecco di chi si tratta

Grande Fratello Vip: svelato il cast al completo, nella Casa due ex fidanzati

Poche ore fa Alfonso Signorini ha svelato il cast completo della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo mesi di nomi, ipotesi, smentite, appelli e rifiuti e più di 40 colloqui il conduttore e la produzione sono arrivati ad una scelta definitiva. Nel gruppo solamente una sorpresa relativa al giovane Denis Dosio.

Dalla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, dunque, apprendiamo che nella Casa di Cinecittà lunedì 14 settembre entreranno Denis Dosio, appunto, Paolo Brosio, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Enock Barwuah, Fausto Leali, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Fulvio Abbate e Massimiliano Morra. Le donne saranno più numerose: Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Matilde Brandi, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Stefania Orlando, Dayane Mello, Francesca Pepe, Myriam Catania. Infine, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento.

Ebbene, tra questi forse non tutti sanno che ci sono due vip che hanno avuto una relazione un po’ di anni fa. Si tratta degli attori Massimiliano Morra e di Adua Del Vesco. Ma ecco come sono andate le cose tra di loro qui di seguito nell’articolo. (Continua dopo la foto)

La storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco

Come ci informa il sito di gossip IsaeChia.it tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, entrambi attori di fiction tv, c’è stata una relazione che si è conclusa nel 2015. Lei poi ha voltato pagina insieme a Gabriel Garko, tuttavia la storia con Massimiliano è stata molto turbolenta.

Infatti, entrami erano molto gelosi e una sera in un bar Massimiliano ha avuto una rissa con il collega di Furore Francesco Testi. La lite è scoppiata proprio a causa di Adua ma i motivi precisi dello scontro non sono mai stati chiariti dai diretti interessati. Adesso sembra che Massimiliano e Adua siano rimasti in buoni rapporti, ma si aspettavano di essere entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip?

Sicuramente Alfonso Signorini troverà il modo di parlare di questa loro relazione passata. Non credete? Il conduttore vorrà davvero porre l’attenzione sull’amore in questa nuova edizione del reality? Ricordiamo che a fianco a lui ci saranno Pupo e Antonella Elia, figure molto pungenti e, probabilmente, scomode per i concorrenti.