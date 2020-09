DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni: Sanem ha paura di perdere Can per sempre

Doppio episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno nel pomeriggio di sabato

Dopo l’appuntamento in prima serata di DayDreamer – Le Ali del Sogno che ha visto la messa in onda di tre episodi, la serie tv turca tornerà sabato prossimo. Infatti il 12 settembre 2020 dalle 14:10 sino alle 16 verranno trasmesse due puntate, per poi lasciare spazio alla nuova edizione di Verissimo di Silvia Toffanin.

Le anticipazioni rivelano che Sanem sarà gelosa di Ceyda che è intenzionata a conquistare Can. Emre le proporrà un accordo, ovvero licenziarsi e lui manderà via Aylin dall’azienda.

La proposta di Emre a Sanem

Le anticipazioni del primo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sabato 12 settembre 2020, svelano che Enzo Fabbri sarà a conoscenza che Can lo sta cercando. Per tale ragione l’imprenditore italo-francese deciderà di nascondersi. Il fotografo, però, si precipiterà nel suo ufficio abbastanza furioso. Emre sarà stanco dei continui sotterfugi della sua ex Aylin, litigando con lei davanti a tutti i suoi dipendenti. Il secondogenito di Aziz, successivamente, gli dirà a Sanem di stringere un patto.

L’uomo le dirà che sarà disposto a mandare via la dark lady dall’azienda a patto che lei si dimetta. La giovane aspirante scrittrice si troverà davanti ad un bivio, inoltre dovrà fare i conti con Ceyda. Infatti la donna avrà intenzione di conquistare il Divit. Nel frattempo, quest’ultimo comunicherà a Deren che sarà Sanem ad occuparsi della nuova campagna pubblicitaria. Una comunicazione che farà saltare i nervi alla direttrice creativa.

Sanem ha paura di perdere Can

Gli spoiler del secondo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem avrà sempre più paura di perdere per sempre Can. Ceyda non avrà nessuna intenzione di mollare la presa sul fotografo. La donna, infatti, approfitterà ogni occasione per trascorrere del tempo insieme al primogenito di Aziz. In pratica lo sorprenderà con un meraviglioso dono: una tra le più antiche macchine fotografiche.

Ovviamente il fratello maggiore di Emre apprezzerà molto il suo gesto. Un’iniziativa che scatenerà la gelosia di Deren e Sanem. La Aydin metterà immediatamente un piano per non perdere d’occhio l’uomo che ama. Quindi, deciderà di iscriversi alla stessa palestra frequentata dal Divir. Inoltre farà pedinare Emre e venendo a conoscenza che il ragazzo sembra avere un appuntamento con la perfida Aylin. Sanem andrà nello stesso locale e lì farà una brutta sorpresa.