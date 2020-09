Sammy Hassan perde tantissimi follower, lui reagisce: “Chi se ne frega” poi novità sul lavoro (FOTO)

In queste ore, Sammy Hassan ha risposto alle domande dei fan, specie ad una riguardo l’improvvisa perdita di follower dal suo profilo Instagram. Il ragazzo ha toccato l’argomento ma ha ammesso di non essere affatto interessato a questo aspetto.

I suoi progetti futuri non hanno niente a che vedere con l’ambiente televisivo. Il ragazzo sta facendo di tutto per mettersi nuovamente in carreggiata in ambito lavorativo e il mondo dello spettacolo non fa parte delle sue priorità. Vediamo tutti i dettagli.

La questione dei follower per Sammy

Nel corso del botta e risposta con i fan, Sammy Hassan ha parlato della perdita di follower verificatasi sul suo profilo in questi giorni. Dopo la diffusione delle anticipazioni relative alle prime registrazioni di Uomini e Donne, il ragazzo ha assistito ad un repentino calo dei fan. Il motivo, in realtà, non è affatto noto. Molto probabilmente, diverse persone non hanno molto creduto nel percorso portato avanti durante la trasmissione. Ad ogni modo, Sammy ha detto di non dare minimamente importanza a questo avvenimento.

Secondo il suo punto di vista, avere 10 mila follower in più o in meno non gli cambia assolutamente nulla. Al momento, infatti, è alla ricerca di un lavoro, che non ha niente a che vedere con i social e con la televisione. L’ex corteggiatore di Giovanna ha detto che ognuno è artefice del proprio destino ed è in grado di crearsi le situazioni da solo. Per tale motivo, lui sta lavorando molto affinché si realizzi il suo più grande desiderio. (Continua dopo la foto)

Il disinteresse di Hassan per Uomini e Donne

Per adesso, il giovane non ha voluto svelare ulteriori dettagli in merito ai progetti futuri che ha in mente. In seguito, alcuni utenti gli hanno chiesto anche di esprimere le sua opinione in merito ai nuovi candidati al trono di Uomini e Donne. Nel dettaglio, ci si è soffermati soprattutto su Blanda. Hassan, però, ha detto di non sapere assolutamente chi sia, indice del fatto che, probabilmente, non si sta proprio interessando alla nuova stagione del talk show.

Intanto, i follower di Sammy Hassan continuano a scendere senza un apparente motivo. Dall’altro lato della medaglia, però, ci sono molte persone che, invece, lo hanno rivalutato. Anche se il suo percorso televisivo non è stato dei migliori, Sammy si sta dimostrando un padre esemplare per molte persone.