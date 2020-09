Paola Di Benedetto e Giulia Salemi nella bufera: “Si passano il mangiare, con la saliva…” (FOTO)

In tempo di Covid, molti gesti che prima erano reputati normali, adesso finiscono per diventare quasi dei “reati”. Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, infatti, si sono rese protagoniste di un gesto che è stato pesantemente criticato da molti utenti del web.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha reputato davvero irrispettoso il comportamento delle due fanciulle. Le donne si sono passate lo stesso biscotto mescolando, così, la saliva reciproca. Sul web è scoppiato il caos.

Il gesto di Paola e Giulia

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto hanno trascorso dei giorni insieme per svolgere alcune questioni lavorative. Tra un impegno e l’altro, però, le due dame si sono concesse anche qualche momento di divertimento, che non hanno esitato a condividere con tutti i fan. Nel corso del tragitto in auto, Giulia ha deciso di fare un piccolo spuntino mangiando un biscotto. Dopo aver dato un morso, però, lo ha passato alla sua amica, la quale ha mangiato dallo stesso punto.

Questo gesto è stato molto criticato da Deianira Marzano. L’influencer ha registrato delle Stories nelle quali ha detto che in clima come quello che stiamo vivendo attualmente, questo comportamento è inaccettabile. Molti bambini che hanno iniziato la scuola, o a breve la cominceranno, sono costretti a mantenere delle rigide regole comportamentali a causa del Covid. Molto probabilmente, a loro verrà negato anche il momento della merenda, che era una fase di aggregazione. (Continua dopo la foto)

Di Benedetto e Salemi non replicano

Il fatto che due donne, pertanto molto seguite sui social, si comportino come se nulla fosse mai accaduto, è una cosa inaccettabile per Deianira. Ad ogni modo, in difesa di Paola Di Benedetto e Giulia Salemi sono intervenuti i fan, i quali ci hanno tenuto a fare una precisazione. Molto probabilmente, le due dame hanno effettuato il tampone prima di poter andare a lavorare e questo scongiurerebbe ogni problema.

In secondo luogo, poi, c’è chi ha detto di non capire per quale ragione i coniugi possano non rispettare queste regole, mentre due amiche no. La diatriba che è scoppiata sui social, però, è stata completamente ignorata dalle dirette interessate. Nessuna delle due è intervenuta sulla vicenda per dare una spiegazione del loro comportamento o per replicare a chi le ha accusate. Non ci resta che attendere per vedere se lo faranno.