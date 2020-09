Uomini e Donne: il lifting di Gemma Galgani non convince, le critiche dal web

La dama torinese ha creato scalpore per la scelta di fare il lifting. Ma pare che sui social in molti non siano stati convinti del risultato

Uomini e Donne: Gemma Galgani ha fatto il lifting

Lunedì 7 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi sarà sempre dal lunedì al venerdì alle 14.45. Le prime registrazioni, come di consueto, si sono svolte molto prima, in particolare nell’ultima settimana di agosto.

Come avevamo appreso dalle anticipazioni la grande novità dell’inizio di questa stagione è stata Gemma Galgani che ha deciso di fare il lifting.

C’era grande curiosità da parte dei telespettatori sul risultato. Infatti, la prima puntata è stata dedicata completamente alla dama di Torino che ha spiegato come mai ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica essendo da sempre contraria. Gemma ha voluto semplicemente avvicinare l’età anagrafica con l’età che si sente nello spirito. Maria ha mandato una serie di filmati prima e dopo l’intervento e poi Gemma ha fatto il suo ingresso in studio.

Non c’è bisogno di dire che Tina Cipollari si è scagliata contro Gemma da subito. Lei, sempre contraria alla chirurgia, sempre con l’atteggiamento critico nei confronti di chi aveva fatto quella scelta, adesso ricorre al lifting? In molti sono stati d’accordo con l’opinionista, in molti, invece, hanno apprezzato il coraggio e il risultato, non troppo eccessivo.

Le critiche dai social

Maria De Filippi e la regia hanno creato davvero molta attesa nel pubblico prima di far vedere un primo piano della dama. Ma quando questo c’è stato, dai social ci sono state molte critiche. Per molti non c’è tutta questa differenza tenendo conto che aveva molto trucco in viso, per altri il lifting non ha fatto altro che accentuare il naso ricurvo di Gemma.

Non si contano i commenti proprio sul naso. Secondo molti utenti adesso si nota ancora di più e quindi la dama non sta bene. Allo stesso modo gli utenti hanno anche notato delle rughe sopra la bocca che stonano con gli zigomi ben tirati. Per non parlare del fatto che la maggioranza crede che sia stata la redazione a pagare l’intervento. Voi che cosa ne pensate del nuovo aspetto di Gemma Galgani?