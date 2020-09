Uomini e Donne, ex di Belen Rodriguez nel parterre del trono over: si chiama Simone (FOTO)

Ieri, lunedì 7 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne e i fan sono rimasti colpiti dalla presenza in studio di un ex di Belen Rodriguez. Il ragazzo in questione si chiama Simone Bolognesi ed è un volto già noto ai fan del programma in quanto ha già partecipato al talk show della De Filippi.

Lui è stato fidanzato con la showgirl argentina quando erano parecchio piccoli. Sul web, infatti, sono circolate delle foto che li ritraggono insieme giovanissimi. Vediamo tutti i dettagli.

Il ritorno dell’ex di Belen Rodriguez a Uomini e Donne

Nel programma pomeridiano di Canale 5 sono state apportate delle grandi novità. A cambiare è stato soprattutto il format, che adesso prevede un mix tra trono classico e over. Inoltre, tutti i protagonisti sono tenuti a rispettare in modo ferreo le regole anti-Covid, quali distanziamento, uso di mascherine e disinfezione delle mani. Ad ogni modo, tra le tante novità, diversi utenti si sono resi conto di un nuovo arrivato nel parterre maschile del trono over.

Nel dettaglio, si tratta di un ex fidanzato di Belen Rodriguez, il quale è giunto per la seconda volta a Uomini e Donne. Simone Bolognesi partecipò ad una precedente edizione del talk show nella sezione del trono classico. Nello specifico, il giovane corteggiava Teresanna Pugliese, ma non venne scelto. A distanza di anni, il protagonista ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, stavolta nella categoria dei più adulti. Riuscirà stavolta a trovare l’amore?

I trascorsi amorosi di Simone Bolognesi

Intanto, sul web stanno circolando delle informazioni in merito al nuovo membro di Uomini e Donne, nonché ex di Belen Rodriguez. I due si conobbero da giovanissimi ed ebbero una relazione durata diverso tempo. Lui è considerato il primo fidanzato italiano della showgirl. Nel 2013, poi, Simone è stato beccato in compagnia di Diletta Pagliano. La donna aveva da poco interrotto la sua relazione con Giorgio Alfieri. (Continua dopo la foto)

Tra i due, però, non sembra sia mai scoccata la scintilla, sta di fatto che la frequentazione durò solo pochissimo tempo. Dopo svariate delusioni amorose, dunque, il giovane ha deciso di mettersi nuovamente in gioco nel salotto di Queen Mery. Per adesso non sembra essere stato incuriosito da nessuna dama del parterre, ma non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere come andrà a finire.