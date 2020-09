Oroscopo 9 settembre 2020: Cancro non trascuratevi, Bilancia insoddisfatti

L’Oroscopo del 9 settembre esorta i nati sotto il segno del Cancro a prendersi maggiormente cura di se stessi. I Bilancia e i Pesci, invece, potrebbero vivere dei momenti turbolenti sul lavoro.

Previsioni 9 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno attraverseranno una fase molto positiva in campo amoroso. In questi giorni sono favoriti i nuovi incontri. Mentre se siete in coppia, fate qualcosa per rendere un po’ più entusiasmante e frizzante il vostro rapporto. Nel lavoro ci saranno dei miglioramenti verso la fine dell’anno. Siate pazienti.

Toro. La giornata si prospetta molto dinamica. Se avete un po’ di tempo libero, approfittatene per godervi un po’ di relax con il partner. Quando siete distratti da troppi impegni tendete a trascurare le persone che vi circondano e questo potrebbe crearvi qualche problema. Nel lavoro potrebbe arrivar qualche bella sorpresa.

Gemelli. L’Oroscopo del 9 settembre vi anticipa che si prospettano dei mesi molto importanti. Molti di voi potrebbero compiere dei passi significativi in campo amoroso. Per quanto riguarda il lavoro, invece, molto dipenderà da voi e da quanto vi impegnerete per raggiungere i vostri obiettivi.

Cancro. In questo periodo vi siete trascurati un po’ troppo. Cercate di recuperare un po’ la vostra forma fisica facendo sport o magari yoga. Questo potrebbe aiutarvi anche a rilassare i pensieri, che in questo periodo sembrano essere più intricati del solito. Nel lavoro ci sono ottimi risvolti per chi svolge attività indipendenti.

Leone. Momento molto interessante per quanto riguarda l’interazione con il prossimo. Oggi sarete particolarmente propensi a fare nuove conoscenze, pertanto, uscite e incontrate gente. Nel lavoro ci sono delle soddisfazioni. I vostri sacrifici verranno ricompensati molto presto.

Vergine. Molti di voi sono impegnati nella realizzazione di nuovi progetti. Cercate di non compiere scelte azzardate. Valutate con estrema attenzione i pro e i contro. In amore siete un po’ tesi, c’è qualcosa che vi turba. Se non vi sentite pienamente convinti della vostra relazione, parlatene con il partner.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se state lavorando ad un nuovo progetto lavorativo, potreste rimanere delusi dal fatto che vi sembrerà di non riuscire ad ottenere i risultati sperati. In amore bisogna fare attenzione a come si parla. Qualche parola di troppo potrebbe ferire il vostro interlocutore e dare luogo a fastidiosi litigi.

Scorpione. Questo è un momento molto decisivo per quanto riguarda le vostre finanze. Avete molte spese e non sapete come destreggiarle. Cercate di fermarvi un attimo e fare un po’ il punto della situazione. In amore potrebbe esserci qualche conflitto con il partner, siate calmi e il nervosismo passerà senza troppi danni.

Sagittario. L’Oroscopo del 9 settembre vi esorta a mantenere la calma. In questi giorni state girando come una trottola e questo vi sta generando molto stress. Cercate di non prendere troppi impegni contemporaneamente o finirete per non riuscire a portare nulla a termine. Verso la fine della settimana ci sarà un miglioramento.

Capricorno. A lavoro ci sono delle questioni in sospeso, che pare sia giunto il momento di risolvere. Smettete di rimandare e affrontate la situazione di petto. Se delle cose non vi stanno più bene, è il caso di parlarne. Lo stesso comportamento dovrebbe essere adoperato anche in amore. Siate più diretti.

Acquario. La giornata odierna si prospetta davvero molto energica per i nati sotto questo segno. Approfittate di questo momento positivo per cimentarvi nei vostri progetti e portarli a termine. Anche in amore sarete pervasi dal bisogno di vivere qualche attimo di spensieratezza con il partner.

Pesci. Oggi vi sentite particolarmente instabili e vulnerabili. Questo potrebbe spingervi a commettere qualche errore di troppo sul lavoro. Pertanto, la chiave per uscire indenni da questo transito è cercare di mantenere alto il vostro libello di attenzione. In amore, meglio rimandare a domani i chiarimenti.