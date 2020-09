Daydreamer, Leyla e Emre presto coppia nella soap, ma nella vita reale?

Emre e Leyla, protagonisti della soap Daydreamer si metteranno insieme. Ma nella Vita Reale i due ragazzi sono fidanzati?

Continua il grande successo di Daydreamer sulla rete ammiraglia. Gli attori protagonisti della serie turca hanno fatto letteralmente impazzire il pubblico italiano in ansia di scoprire ogni giorno novità sui ragazzi. Infatti, a tal proposito mischieremo le anticipazioni al gossip, e mettendo insieme le due cose, la situazione sarà molto intrigante. Nella soap Daydreamer- Le ali del sogno, vedremo presto la nascita di una nuova coppia oltre a quella formata da Sanem e Can.

Stiamo parlando di Leyla ed Emre, che negli ultimi episodi abbiamo visto sempre più uniti. Ma la domanda che in tanti si stanno chiedendo nelle ultime ore è se Birand Tunca e Öznur Serçeler stanno insieme anche nella Vita Reale. Vediamo cosa abbiamo scoperto.

Daydreamer anticipazioni: Emre e Leyla si sposano

Le anticipazioni turche relative alle puntate di Daydreamer confermano che Emre e Leyla si metteranno insieme. Nello stesso tempo Aylin sarà fuori dai giochi, almeno per quanto riguarda la sua relazione ‘malata’ con il Divit. I due giovani ragazzi si sposeranno e decideranno di trascorrere il resto della loro vita insieme.

La coppia avrà come riferimento l’amore di Sanem e Can, con qualche problemino in meno. Insomma, gli spoiler turchi rivelano un vero e proprio lieto fine per Emre e Leyla che fin da subito sono apparsi uniti e innamorati.

Birand e Öznur insieme anche nella vita reale?

La grande passione per la serie televisiva Daydreamer ha fatto si che i fan si appassionassero anche alla vita privata di Can, Demet, Emre e Leyla. Su Can e Demet erano circolate strane voci che parlavano di una love stories mentre su Birand Tunca e Öznur Serçeler, non sono arrivati grandi pettegolezzi.

In giro per il web c’è molta fantasia per i due attori di Daydreamer ma ad oggi nulla ci fa pensare che qualcosa li unisce sentimentalmente. Anzi pare che Leyla o meglio Öznur Serceler, sia felicemente fidanzata con un certo Yigit Guven, con cui l’attrice si è mostrata sulla sua pagina Instagram. Lo stesso anche per Birand.

Pure lui pare sia single. Nel suo profilo lo vediamo infatti innamorato di macchine sportive e del suo gatto e molto poco appare della sua vita sentimentale!