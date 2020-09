Belen Rodriguez, il gesto nei confronti di Can Yaman di DayDreamer: delirio tra i follower

Can Yaman e il grande successo in Italia

Senza ombra di dubbio Can Yaman è l’uomo più desiderato ed amato del momento, soprattutto nel nostro Pese. Infatti, il bel 30enne turco grazie alle sue magistrali interpretazioni prima a Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore e ora DayDreamer – Le Ali del Sogno, ha conquistato diverse generazioni.

La soap opera che dallo scorso giugno sta andando in onda su Canale 5 sta ottenendo un grandissimo successo a livello d’ascolti. Per tale ragione Mediaset ha deciso di trasmettere degli episodi in prime time e mandarla in onda nel fine settimana. Ma il collega di Demet Ozdemir non ha attirato l’attenzioni solo della gente comune, ma anche di un personaggio televisivo molto noto: Belen Rodriguez.

Da avvocato ad attore affermato di soap opere turche

Prima di iniziare la sua carriera d’attore, Can Yaman si è laureato in Giurisprudenza. Infatti, l’affascinante fotografo Can Divit che interpreta in DayDreamer – Le Ali del Sogno è un ex avvocato. Ma sin da piccolo ha avuto anche la passione per seguire la recitazione, quindi ha mollato tutto inseguendo il suo sogno.

Oltre che sul piccolo schermo, il bel 30enne turco è super seguito anche sui vari social network, in particolare su Instagram, dove conta oltre 7 milioni di follower. E dando un occhiata al suo account, i seguaci più attenti hanno notato una speciale fan che lo segue con affetto. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che sabato prossimo sarà alla guida della nuova edizione di Tu si que vales.

Belen Rodriguez segue Can Yaman su Instagram

Ebbene sì, l’affascinante attore turco Can Yaman è riuscito a conquistare pure la regina del gossip italiano, Belen Rodriguez. Infatti, nel profilo Instagram della modella argentina seguito da oltre dieci milioni di follower, tra gli oltre cinquecento account che l’ex moglie di Stefano De Martino segue, spunta anche quello del 30enne protagonista della soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno.

Non è il rimo personaggio noto che prova tanta ammirazione per il collega di Demet Ozdemir. Ad esempio la stessa Barbara D’Urso ha dimostrato più volte di avere un debole per lui, anche nella prima puntata stagionale di Pomeriggio Cinque. Stessa cosa l’ex Pupa Francesca Cipriani, che addirittura si è detta dispiaciuta per non aver avuto modo di cenare con lui.