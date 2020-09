Pamela Barretta sbugiarda Tina Cipollari dopo la puntata: “Ecco il bigliettino dove mi ha dato il suo numero” (FOTO)

Oggi, martedì 8 settembre, è andata in onda la puntata in cui è avvenuto il confronto tra Enzo Capo e Pamela Barretta, sul quale è intervenuta anche Tina Cipollari. Quest’ultima ha accusato la dama di aver impropriamente recuperato il suo numero di cellulare per importunarla.

Una volta terminata la messa in onda, però, la Barretta ha deciso di replicare e, correndo anche il rischio di sembrare pesante, ha fatto una precisazione. Nel dettaglio, ha mostrato un bigliettino, scritto dall’opinionista, in cui è contenuto il suo numero di telefono.

Lo scontro tra Tina e Pamela

La separazione tra Enzo e Pamela è stata tutt’altro che indolore. I due serbano ancora molto rancore reciproco, sta di fatto che entrambi ne hanno approfittato per gettarsi fango addosso. Nel dibattito, però, è intervenuta Tina Cipollari, la quale ha accusato Pamela Barretta di aver preso il suo numero di cellulare per accusarla di essersi vista con Enzo. L’opinionista si è molto scaldata nell’esprimere il suo concetto, al punto che la sua interlocutrice è uscita dallo studio quasi in lacrime.

Successivamente, ha fatto il suo ingresso Enzo, il quale ha spiegato le sue ragione ed ha accusato la sua ex di essere stata la causa della rottura con Lucrezia. Maria De Filippi li ha interrotti più volte, in quanto la situazione stava degenerando troppo. La guerra tra i due, però, sta proseguendo anche sui social, sta di fatto che la dama è intervenuta per chiarire delle questioni. (Continua dopo il post)

Lo sfogo della Barretta contro la Cipollari

Pamela Barretta ha mostrato un bigliettino, scritto a suo dire da Tina Cipollari, in cui l’opinionista le avrebbe lasciato il suo recapito telefonico in seguito ad un incontro avvenuto a dicembre in un negozio a Saviano. La protagonista ha detto di essere anche disposta ad effettuare un controllo calligrafico per dimostrare che sia stata l’opinionista ad autorizzarla a contattarla.

Inoltre, la Barretta ha detto di essersi rivolta sempre con toni gentili alla vamp, pertanto, non capisce il motivo delle sue accuse. La protagonista delle Instagram Stories, poi, ha anche detto che nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda a breve verranno chiariti anche altri aspetti e svelati altarini sul suo ex. Ad ogni modo, dopo lo scontro con Tina, Pamela ha asserito di non aver voluto più mettere piede all’interno dello studio.