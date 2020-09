Uomini e Donne spoiler puntata odierna: Nicola geloso del nuovo corteggiatore di Gemma

Il secondo appuntamento con Uomini e Donne si è concluso con Maria De Filippi che ha chiesto a Gemma di sedersi al centro dello studio, dunque, vediamo cosa vedremo nella puntata odierna. Oggi, 9 settembre assisteremo all’ingresso in studio di un nuovo corteggiatore per la dama torinese.

La new entry è un uomo di 62 anni, a suo dire molto interessato alla Galgani. Lei, dunque, ascolterà quello che lui ha da dirle, ma dopo il confronto non mancheranno imprevisti e colpi di scena, specie in virtù della gelosia di Nicola Vivaerelli.

Spoiler puntata odierna: Nicola geloso

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, quella di mercoledì 9 settembre, vedremo che Gemma siederà nuovamente al centro dello studio per fare la conoscenza di un nuovo pretendente. Dopo aver pesantemente discusso con Nicola, la dama pare si sia aperta a nuovi orizzonti. Maria, quindi, farà entrare in studio il corteggiatore, il quale viene da Vicenza ed ha 62 anni. Il suo aspetto sembra essere abbastanza piacevole.

Gemma, infatti, rimane spiazzata quando lo vede, dato che temeva si trattasse di un soggetto un po’ più anzianotto. Il nuovo arrivato, invece, è decisamente giovanile, dato che indossa jeans, scarpe a punta, numerosi anelli alle dita delle mani e porta i capelli lunghetti. Proprio in virtù di questo, la donna dirà di essere molto affascinata dal cavaliere. Il loro dialogo, però, farà infervorare Sirius che, infatti, darà luogo ad una sorta di scenata di gelosia.

Cosa accadrà al trono classico di Uomini e Donne

Ad un certo punto della puntata di Uomini e Donne, infatti, vedremo che il ragazzo si avvicinerà a Gemma per parlarle e, stando a quanto rivelano le anticipazioni de Il Vicolo della news, lo farà in modo energico. In merito al trono classico, invece, vedremo che i tronisti cominceranno ad interagire un po’ di più con le loro corteggiatrici. Oltre ai due uomini prescelti, ci saranno anche due donne in questa edizione del programma, si tratta di Jessica e Sofia.

L’ultimo argomento che bisognerà snocciolare ancora sarà quello che riguarda Giovanna Abate e Sammy Hassan. Anche loro due si confronteranno al centro dello studio e se ne diranno di tutti i colori. Lei accuserà il ragazzo di non essere mai stato realmente interessato a lei. Lui, invece, si è lamentato del fatto che lei sia troppo possessiva e ossessionata dalla presenza dell’ex moglie di lui.