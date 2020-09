Il Paradiso delle signore trama 10 settembre: Luciano scopre l’inganno di Clelia e Silvia

Nel corso della puntata di giovedì 10 settembre del Paradiso delle signore vedremo che il segreto di Clelia e Silvia in merito all’intervento di Federico verrà scoperto da Luciano. Riccardo, invece, avrà una brillante idea per cercare di avvicinare Angela a suo figlio, ma la famiglia adottiva del piccolo Matteo si dirà contraria.

Non mancheranno piccoli imprevisti durante la festa del Primo Maggio a cui i membri del grande magazzino stanno lavorando con grande passione e interesse. Inoltre, cosa accadrà tra Federico e Roberta? Il ragazzo sembra deciso a riconquistarla, riuscirà nel suo intento?

Luciano scopre il piano di Clelia e Silvia

Al Paradiso delle signore non mancheranno i colpi di scena, nella puntata del 10 settembre, infatti, vedremo che Luciano farà una triste scoperta. Il ragioniere verrà al corrente del piano architettato da Silvia, con la complicità di Clelia, per riuscire a finanziare il costoso intervento per consentire a Federico di tornare a camminare. Il Cattaneo, ovviamente, rimarrà molto deluso dal comportamento assunto dalle due donne. Federico, intanto, sarà ancora adirato con Roberta per averla trovata a casa con Marcello. Silvia, allora, deciderà di intervenire per spronare il figlio a fare pace con la venere.

Su di un altro versante, invece, vedremo che sorgeranno diversi intoppi per quanto riguarda la festa del Primo Maggio. La vendita benefica si sarebbe dovuta tenere sul Sagrato ma, a causa di un guasto alle tubature della città, l’evento dovrà essere necessariamente spostato all’ingresso del grande magazzino. Il clima, dunque, diventerà sempre più teso e genererà sempre più scompiglio tra i partecipanti.

Trama 10 settembre: Riccardo aiuta Angela

Angela e Riccardo, invece, continueranno ad essere sempre più vicini. Il giovane dirà di avere una splendida idea allo scopo di avvicinare la fanciulla a suo figlio. Nel caso specifico, il Guarnieri chiederà al padre adottivo di Matteo di assumere la fanciulla come cameriera nel suo appartamento. In questo modo, la ragazza potrà trascorrere molto più tempo insieme al ragazzino senza destare alcun sospetto.

Questa idea, però, non verrà presa di buon grado dall’uomo in questione, il quale rifiuterà in modo alquanto categorico di assecondare questa richiesta. Nel frattempo, nella puntata di giovedì 10 settembre del Paradiso delle signore vedremo che in casa Amato continueranno i preparativi dei cestini da dare ai partecipanti al corteo. L’idea avuta da Laura si rivelerà essere davvero vincente.