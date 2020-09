Uomini e donne nel caos: dal web è polemica per le mascherine utilizzate in studio

A Uomini e Donne le mascherine trasparenti indossate da dame e cavalieri hanno scatenato i commenti dei telespettatori

Uomini e Donne è appena tornato in onda dopo la pausa estiva e già sono apparse le prime critiche sui social. Tanti fan, oltre a non aver apprezzato il ritorno della ‘nuova’ Gemma Galgani, si sono scagliati contro le strane mascherine trasparenti usate a causa del Covid. Si tratta nel dettaglio di visiere che coprono solo la parte inferiore del viso lasciando scoperto quindi il naso.

I telespettatori di Ued, da casa si sono mostrati decisamente infuriati per il cattivo esempio mostrato nel format di Maria De Filippi., in un momento così delicato. In molti si sono infatti scagliati polemicamente sul web dopo quanto visto in puntata sia oggi che ieri. (Continua dopo il post)

E’ polemica sulle mascherine utilizzate in studio

Le mascherine utilizzate nel programma di Uomini e donne, sono state viste nello specifico su tronisti e corteggiatori. Tuttavia i fan, come detto, hanno notato la loro trasparenza, al fine di lasciar poter vedere il viso di chi le indossa.

Nello stesso tempo, i più attenti hanno notato che questa copre solo una parte del volto, ovvero la bocca e non il naso. Pertanto molti si sono chiesti che utilità possano avere nella prevenzione rispetto al contagio da coronavirus. Ecco ad esempio alcuni dei tantissimi commenti apparsi su Twitter:

Qualcuno mi spiega l'utilità di quelle mascherine trasparenti che non coprono il naso? Ma che presa per il culo è, scusate? #uominiedonne — lisa🌙 (@nottediagosto) September 7, 2020

Maria De Filippi presenta il nuovo studio e le nuove regole anti Covid

Maria De Filippi ha cercato qualsiasi soluzione per evitare ogni possibilità di contagio del covid-19 a Uomini e donne. All’inizio della pandemia, dopo una breve pausa, insieme ai suoi collaboratori ha ‘inventato’ un modo molto social per corteggiare. In un certo senso si è tornato indietro nel tempo, dove corteggiatori e tronisti si conoscevano attraverso messaggi e telefonate. Ora, ritornando negli studi, anche se la situazione sembra essere migliorata, la conduttrice ha voluto dare ancora maggiore sicurezza i suoi ospiti.

Infatti, ha cambiato non solo lo studio ma anche gli ingressi delle dame e cavalieri. Inoltre, se qualcuno decidesse di ballare in modo ravvicinato, oltre a indossare la mascherina dovrà anche disinfettare le mani prima di ogni contatto.Purtroppo, la pandemia ha cambiato molto le abitudini di tutti, ma come sempre la De Filippi ha cercato di portare avanti i suoi progetti accontentando il pubblico e i suoi fan.