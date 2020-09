Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi mercoledì 9 settembre: nuovo spasimante per Gemma

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi che nella prima puntata ha ottenuto il 22% di share. Nell’appuntamento che i telespettatori di Canale 5 vedranno in onda mercoledì 9 settembre 2020 sarà dedicato nuovamente al Trono over.

Tuttavia da quest’anno non c’è nessuna distinzione perché la redazione ha deciso di accopparli. Protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani, ma anche Armando Incarnato. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà oggi pomeriggio alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Un giovane cavaliere per Gemma Galgani

Le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, rivelano che su tornerà a parlare della dama torinese. Infatti, la padrona di casa Maria De Filippi chiederà a Gemma Galgani si sedersi al centro dello studio. Infatti la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino prima della registrazione ha realizzato un’esterna all’esterno dagli studi Elios di Roma, nel parcheggio, con il suo nuovo cavaliere, giunto proprio nel primo appuntamento stagionale del dating show.

Si tratta di un signore vicentino che ha 62 anni e somiglia moltissimo a Lorenzo Lamas negli Anni Novanta. Infatti il corteggiatore di Gems presenta i capelli lunghi, jeans, scarpe a punta e pieno zeppo di anelli.

Armando Incarnato viene bidonato da una dama

Gli spoiler su Uomini e Donne forniti da Il Vicolo delle News, rivelano anche che prima che il ragazzo entrasse, Gemma Galgani si aspettava un signore più avanti negli anni. Ma vedendolo rimarrà piacevolmente sorpresa, trovandosi un tipo abbastanza giovanile. Subito dopo gran parte del parterre punterà il dito contro il 26enne Nicola Vivarelli perché secondo loro non è davvero interessato alla dama piemontese, ma vuole approfittare di lei solo per un po’ di popolarità. Armando Incarnato, invece, ha chiesto il numero di cellulare ad una dama del parterre. Lei gliel’ha dato, ma alla fine non sono usciti perché la donna preferiva rimanere in compagnia delle amiche quella serata.

Per questo motivo in studio ci sarà un’accesa discussione. Nel frattempo i numerosi fan di Ida Platano e Riccardo Guarnieri da settimane si stanno domandando cosa ne è stato di loro. Ma almeno per questo primo blocco di registrazione i due non saranjo presenti.