“Sono stato tradito”: Gigi D’Alessio, la confessione che lascia i fan allibiti

Gigi D’Alessio nonno per la seconda volta

Da poche settimane Gigi D’Alessio è diventato nonno per la seconda volta, infatti è nata la secondogenita del figlio Claudio, Sofia. Inoltre da prima che in Italia ci fosse il lockdown il cantautore napoletano è al centro della cronaca rosa per la sua separazione da Anna Tatangelo.

I due sono stati insieme per 15 anni e dal loro amore è nato il figlio Andrea. Nonostante i due abbiano preso due strade differenti si rispettano ancora e e hanno un rapporto di stima reciproca. Di recente il professionista partenopeo ha rilasciato un’intervista affermando di essere stato tradito. Ma a chi si riferiva? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato l’artista.

La storia d’amore con Anna Tatangelo e il matrimonio con Carmela Barbato

Senza ombra di dubbio Gigi D’Alessio è uno degli artisti della musica leggera più apprezzati nel nostro Paese. Una carriera costellata da grandi successi, ma negli ultimi anni si è parlato molto della sua vita sentimentale. Dopo il matrimonio naufragato con Carmela Barbato, il cantautore napoletano venne allo scoperto presentando a tutti la sua nuova fiamma: Anna Tatangelo.

Una relazione che scatenò una serie di polemiche soprattutto per la differenza d’età. Nonostante le critiche, i due artisti hanno continuato la loro storia d’amore mettendo al mondo Andrea, il loro figlio che oggi ha dieci anni. Purtroppo come gran parte delle coppie quel sentimento iniziale si è spento e, dopo averci riprovato dopo una crisi durata un anno, si sono resi conto che era giusto chiudere definitivamente.

Gigi D’Alessio ammette di essere stato tradito

In una recente intervista Gigi D’Alessio ha confessato di essere stato tradito. Il cantautore partenopeo si è definito una persona dall’animo buono, quindi molto spesso riceve delle delusioni. I fan del professionista hanno collegato le parole di quest’ultimo alla separazione dalla sua storica compagna Anna Tatangelo.

In realtà, però, il conduttore di 20 anni che siamo italiani ha fatto un discorso generale. Per fortuna D’Alessio ha il sostegno dei figli, amici e di tanti fan che riescono a risollevarlo. Ad esempio con la figlia Ilaria, con la quale si era allontanata per la storia con la cantante frusinate, ora ha ricucito i rapporti e i due sono inseparabili.