Rita Dalla Chiesa, scontro al veleno con un giornalista per Forum: “Non sai leggere”

Rita Dalla Chiesa contro Giuseppe Candela

Nelle ultime ore, tramite Twitter, sta avendo un botta e risposta tra Rita Dalla Chiesa e il giornalista Giuseppe Candela. Quest’ultimo che lavora per Dagospia e Il Fatto Quotidiano ha puntato il dito contro l’ex saggia di Italia Sì. Il motivo? Secondo il professionista la figlia del Generale Dalla Chiesa spesso nelle sue interviste menziona Forum, programma che ha condotto per decenni su Canale 5.

A quel punto la giornalista di Casoria ha chiesto al diretto interessato gli screenshot di tali riferimenti. Quindi Candela ha replicato in questo modo: “Il jingle di Forum per spegnere le candeline con la Venier, l’intervista dove dici che vorresti condurre Lo Sportello di Forum”. Ma l’ex collega di Marco Liorni non è rimasta a guardare dicendo: “Forse non sai leggere. Capisco la tua situazione…ma il jingle, come puoi vedere non è stato messo da me”.

Lo scontro sui social per ‘colpa’ di Forum

E’ finita qui la guerra a distanza tra i due? Non proprio, infatti, Giuseppe Candela che si è risentito dalle affermazioni fatte da Rita Dalla Chiesa ha voluto replicare così: “Detesto vederti in queste condizioni. E non aggiungo altro perché sono un signore”.

L’ex padrona di casa che di recente ha confessato di voler condurre Lo Sportello si Rete 4, ha concluso il botta e risposta dicendo di detestare di essere offesa. In poche parole nei prossimi giorni continueremo a sentir parlare di loro.

Le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa su Lo Sportello di Forum

In una recente intervista al magazine Nuovo Tv, Rita Dalla Chiesa è tornata a parlare della sua vecchia fiamma: Forum. In quell’occasione la giornalista di Casoria, che per due anni è stata saggia di Italia Sì, ha fatto intendere di essere attratta da Lo Sportello trasmesso su Rete 4, quindi le piacerebbe tanto condurlo.

Tra il botta e risposta con Giuseppe Candela molti utenti sono intervenuti per dire la loro. Alcuni hanno preso le difese della donna, altri invece si sono scagliati contro di lei perché le sue parole sono state poco carine nei confronti della collega Barbara Palombelli. Poi le hanno ricordato che è stata lei a lasciare Mediaset per La7 facendo una scelta sbagliata e soprattutto azzardata visto i risultati finali.