Nina Moric va dal veterinario ma dimentica il gatto a casa: è polemica (VIDEO)

Piccolo inconveniente per Nina Moric

Da qualche settimana Nina Moric è di nuovo al centro dell’attenzione per i suoi continui sfoghi sull’ex marito Fabrizio Corona e per il comportamento sopra le righe del figlio Carlos Maria. Di recente, invece, l’ex modella croata ha condiviso sul suo account Instagram una Storia nella quale ha confessato ai seguaci l’inconveniente che le è accaduto nella giornata di martedì 8 settembre 2020.

Seduta all’interno della sua automobile, la soubrette ha confessato di essere appena arrivata dal veterinario di sua fiducia per fare fare una visita al suo gatto. Ma il suo viaggio è stato avuto. Il motivo? Perché la donna si è dimenticata di portare con sé proprio il micio.

L’ex modella croata dimentica il gatto in casa e va dal veterinario

Realizzando una Storia su Instagram, Nina Moric rivolgendosi ai suoi follower ha detto: “Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono dimenticato a casa”. A quel punto l’ex modella croata e scoppiata a ridere e, immediatamente dopo, ha detto con autoironia: “Mi sa che ci vado io a fare un controllino. Che disastro”. Ma non è finita qui.Infatti il filmato in questione si conclude con l’ex moglie di Fabrizio Corona che dice di dover ritornare indietro a recuperare il felino.

“Troppe cose per la testa!”, ha esclamato la donna prima di recarsi nuovamente nel suo appartamento. Ovviamente la clamorosa gaffe è diventata immediatamente virale sul web e sui vari social network grazie alla condivisione a massa degli utenti. Mentre molti internauti si sono scagliati contro di lei scrivendole che deve farsi curare. (Continua dopo il video)

Nin4 M0ric che va dal veterinario per portare il gatto ma si dimentica il gatto.

⚰️⚰️⚰️ pic.twitter.com/nejcKF5H8T — Vito (@sbronzodiriace_) September 8, 2020

Carlos Maria Corona decide di rimanere a vivere dal padre Fabrizio

Chi segue Nina Moric sa perfettamente che quest’ultima ha una grande passione per i gatti. Qualche giorno fa, ad esempio, l’ex modella croata ha postato una foto su IG insieme al suo micio scrivendo questa didascalia: “Gli occhi di un gatto sono finestre che ci permettono di vedere dentro un altro mondo”. Addirittura la madre di Carlos Maria ha aperto un account Instagram a nome del suo felino: Moon Dark Magic Bombay.

La soubrette non sta attraversando un buon periodo. Infatti, giorni fa il figlio ha compiuto 18 anni e clamorosamente ha deciso di rimanere a vivere col padre Fabrizio Corona che, stando ai contenuti postati sui social lo sta condizionando molto.