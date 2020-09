Raimondo Todaro vuota il sacco: la verità sul rapporto con Elisa Isoardi

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono una coppia?

Dopo una serie di rinvii finalmente la Rai ha reso nota la data ufficiale della 15esima edizione di Ballando con le Stelle. Il talent condotto da Milly Carlucci si andrà a scontrare contro la corazzata Tu si que vales prodotta da Maria De Filippi. Nel frattempo personaggi che faranno parte del programma di Rai Uno fanno parlare di loro non solo per la positività al Covid-19 ma anche per questioni di gossip.

Infatti, giorni fa un noto magazine ha pubblicato delle foto di Raimondo Todaro, storico ballerino professionista ed Elisa Isoardi mano nella mano per le strade di Roma. Dopo averne lette di tutti i colori, l’ex marito di Francesca Tocca ha deciso di rompere il silenzio. Il ragazzo ha detto la verità sul suo rapporto con l’ex padrona di casa de La prova del cuoco.

Il ballerino siciliano rompe il silenzio

Da qualche settimana Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono finiti al centro della cronaca rosa. Dalle foto pubblicate dal periodico Diva e Donna, l’ex conduttrice de La prova del cuoco e il danzatore siciliano sono stati sorpresi mano nella mano per le strade di Roma. Immagini che hanno alimentato le indiscrezioni riguardanti una loro presunta frequentazione amorosa. Nata durante le prove di Ballando con le Stelle, che partirà sabato 19 settembre.

Ma il rumor è stato seccamente smentito dallo stesso ex marito di Francesca Tocca. Quest’ultimo ha detto: “Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione”. Quindi, tra il ragazzo e la professionista piemontese ci sarebbe un buon feeling, dovuto soprattutto perché nel programma di Milly Carlucci formano una coppia.

La vita sentimentale di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi

La via sentimentale di Elisa Isoardi negli ultimi tempi ha subito vari cambiamenti. Infatti, dopo la fine della sua relazione sentimentale con il leder della Lega Nord Matteo Salvini, la conduttrice Rai aveva intrapreso una storia con Alessandro Di Paolo, anch’essa finita in pochi mesi.

La stessa cosa per Raimondo Todaro, le cui nozze con la collega Francesca Tocca sono naufragate lo scorso dicembre. Dopo gli scatti resi noti dal settimanale Diva e Donna, i tanti speravano che i due formassero una coppia, ma a quanto pare almeno per ora sono solo ottimi amici e compagni di squadra.