DayDreamer – Le Ali del Sogno, nuova programmazione: in onda anche il 19 settembre (FOTO)

Grande novità per la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo il grande successo ottenuto con i tre episodi in prima serata, i vertici Mediaset hanno deciso di continuare a trasmettere DayDreamer – Le Ali del Sogno nel fine settimana. E se avevamo la conferma della messa in onda della soap opera turca per sabato 12 e domenica 13 settembre, nelle ultime siamo venuti a conoscenza di una novità.

Ebbene sì, la serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir sarà trasmessa anche sabato 19 settembre 2020. C’è da sottolineare che la programmazione autunnale dello sceneggiato campione d’ascolti di questa estate va aggiornata di volta in volta. Infatti ad oggi non c’è ancora un calendario definitivo. Andiamo a vedere nel dettaglio le novità previste per i prossimi giorni.

La sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir in onda anche sabato 19 settembre 2020

In questi ultimi giorni molti portali e blog, nella casella anticipazioni riguardanti DayDreamer – Le Ali del Sogno sputano due episodi in onda sabato 19 settembre 2020. Per tale ragione siamo andati a dare un occhiata per vedere se è una notizia veritiera oppure noto.

Osservando un sito autorevole che si occupa dei palinsesti televisivi, effettivamente si legge che lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir è programmato anche per quel giorno. In poche parole la serie tv sarà trasmessa dopo Beautiful. Ovvero dalle 14:10 fino alle 16 con un doppio episodio, per poi dare la linea alla seconda puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. (Continua dopo la foto)

DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda anche domenica 20 settembre?

Tirando le somme, molto probabilmente i vertici Mediaset avrebbero deciso di mandare in onda ogni sabato la soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno che ha come protagonisti assoluti il fotografo Can Divit e l’aspirante scrittrice Sanem Aydin. Con gli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 il 19 settembre sono tre sabati consecutivi che lo sceneggiato tiene compagnia ai telespettatori italiani.

Ora si attende un nuovo aggiornamento dei portali delle guide TV per capire se domenica 20 settembre sarà previsto un nuovo episodio di DayDreamer insieme alle altre soap opera di Mediaset. Ricordiamo che nella giornata festiva è collocata dopo Una Vita Acacias 38 e prima de Il Segreto. Subito dopo quest’ultima il rotocalco di Barbara D’Urso, Domenica Live.