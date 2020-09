Romina Power felice solo se c’è lui: in viaggio con l’uomo della sua vita

Romina Power è uno dei personaggi più amati ed apprezzati del mondo dello spettacolo. Bella, elegante e mai volgare, l’ex attrice di origine americana è amatissima dal pubblico italiano, che da anni, ormai, non smette di seguirla e supportarla.

Dopo la fine del suo storico matrimonio con Albano, sulla vita sentimentale di Romina, non ci sono stati molti aggiornamenti, e in effetti l’artista ha fortemente “lavorato” per mantenere solida la sua privacy. Un unico uomo è però stato presenza costante della sua quotidianità.

Romina Power in viaggio con lui

Di chi stiamo parlando? Del suo adoratissimo figlio Yari, il terzogenito nato dal legame con l’ex marito Albano. I due amano ritagliarsi momenti insieme, e spesso sono in viaggio, alla scoperta di posti nuovi (l’ultima avventura è stata in Thailandia). (Continua dopo la foto)

Mamma Romina felice per la lieta notizia

Intanto Yari, la cui ultima relazione sentimentale ufficiale è stata con Naike Rivelli, la figlia ribelle di Ornella Muti, ha da qualche settimana annunciato il suo nuovo fidanzamento. Si tratta di una bellissima musicista Thea Crudi. Un rapporto che ha avuto subito la benedizione della Power, la quale in una recente intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni, si è detta entusiasta e felice per il suo ragazzone: “Per me è un’estate dolceamara. Amara perché da poco mia sorella Taryn ha lasciato il corpo e mi manca molto, perché era la mia migliore amica. Dolce, perché mio figlio Yari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina”.

Il rapporto ritrovato con Albano

Dopo periodi turbolenti e decisamente poco sereni, tra Albano e Romina, la storica coppia del mondo dello spettacolo, è ritornata la quiete. I due si sono ritrovati ed oggi vivono un rapporto di amicizia contraddistinto da rispetto reciproco, complice anche il ritorno sul palco insieme, un sodalizio lavorativo che ha probabilmente contribuito a rasserenare gli animi.