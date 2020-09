Giancarlo Magalli senza freni: “A Heather Parisi le ho dato un calcio nel sedere…”

Giancarlo Magalli si confessa prima del debutto de I Fatti Vostri

Qualche giorno fa in una puntata di Da noi…A ruota libera è stata riproposta un’intervista di Giancarlo Magalli. Il conduttore de I Fatti Vostri ha reso noti alcuni retroscena sulla sua carriera e sui rapporti, spesso difficili con alcune donne che fanno parte del mondo dello spettacolo.

Presto il professionista romano tornerà sul piccolo schermo con lo storico programma mattutino di Rai Due. Ma prima di iniziare, l’ex collega di Adriana Volpe ha raccontato di un aneddoto che lo ha visto coinvolto anni fa con la soubrette Heather Parisi.

Il conduttore Rai e il calcio dato anni fa ad Heather Parisi

Quindi, Giancarlo Magalli non ha avuto dei rapporti difficili con la storica rivale Adriana Volpe oppure Anna Falchi. A quanto pare ha avuto qualche piccolo screzio anche con la soubrette statunitense che da anni vive a Hong Kong con la sua famiglia. Sembra infatti, che Heather Parisi avesse l’abitudine di mettersi davanti al conduttore de I Fatti Vostri mentre lei parlava, offuscando così l’immagine di quest’ultimo.

In una recente intervista, il presentatore Rai ha detto che l’ex ballerina non ha un carattere facile, spesso litiga. I due hanno avuto una discussione quando condussero un programma che si chiamava Ciao weekend. “Se è vero che le ho dato un calcio? Le ho dato un calcio nel sedere, sì. Mi si metteva davanti quando parlava. Alla terza volta, le ho dato un calcio. E lei si è girata, in diretta, e mi ha detto ‘Mi hai dato un calcio’ e io ‘Sì, e se ti rimetti davanti te ne do un altro’. Però poi alla fine abbiamo avuto un buon rapporto”, ha detto Magalli.

La vita privata di Giancarlo Magalli

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Giancarlo Magalli, al momento quest’ultimo sembra essere single. Il noto conduttore de I Fatti Vostri può contare della vicinanza delle sue due figlie con cui è molto legato.

Stiamo parlando di Manuela e Michela. La prima è venuta al mondo dal matrimonio con Carla Crocivera, mentre l’altra nata dalla relazione avuta con Valeria Donati. Nonostante le separazioni, il professionista ha un rapporto di serenità con le due donne con cui è stato sposato.