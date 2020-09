Grande Fratello Vip: svelati due vip che avrebbero dovuto varcare la porta rossa ma che all’ultimo momento non hanno potuto

Due super vip erano convinti di partecipare al reality, ma all’ultimo momento non hanno più potuto. Ecco tutti i dettagli

Grande Fratello Vip: il cast della quinta edizione

Lunedì 14 settembre andrà in onda su Canale 5 in prima serata la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è di nuovo al timone del programma supportato da Pupo e Antonella Elia. Ci sarà un doppio appuntamento settimanale e il reality andrà avanti fino a metà dicembre.

Il conduttore ha da poco reso pubblico l’intero cast. Lunedì entreranno dalla porta rossa (o forse dal tugurio) Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Matilde Brandi, Stefania Orlando. Poi ancora Adua Del Vesco, Dayane Mello, Francesca Pepe, Myriam Catania. Infine gli uomini: Paolo Brosio, Fausto Leali, Fulvio Abbate, Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini, Massimiliano Morra, Enock Barwuah.

Ma Alfonso Signorini e la produzione in questi mesi hanno avuto moltissimi colloqui, anche con personalità del mondo dello spettacolo molto forti. Alcuni hanno rifiutato, altri erano molto vicini alla firma del contratto ma poi è saltato l’accordo. Il conduttore ha svelato due nomi che avrebbero dovuto far parte del cast.

I due vip che avrebbero dovuto partecipare

In realtà il cast era diverso fino a qualche giorno fa. Infatti, Alfonso Signorini, attraverso le pagine del settimanale Chi, ha svelato che ci sono due vip che erano pronti per la nuova avventura. Questi sono Andrea Iannone e Giulio Berruti. Il conduttore ha assicurato che entrambi erano convinti e le pratiche avviate, quando per entrambi sono sopraggiunti altri impegni.

Infatti, Andrea Iannone ha visto slittare la sentenza disciplinare, per il caso di doping che lo ha coinvolto nei mesi scorsi, al 15 ottobre e per questo non era più in condizione di partecipare. L’attore, invece, era molto contento di poter farsi conoscere meglio al Grande Fratello Vip, ma all’improvviso sono ripartite le riprese della serie americana alla quale stava lavorando (che era stata sospesa per il coronavirus) e quindi non poteva conciliare le due cose.

Ma Alfonso ha anche detto che ad un certo punto doveva entrare anche il fidanzato di Rocco Casalino, cosa poi sfumata. Tuttavia, non ha escluso nuovi ingressi quindi ci sarà molta carne al fuoco, voi che cosa ne pensate?