Soleil Sorge categorica su Andrea Iannone: ‘Non c’è feeling, era interessato alla visibilità’

L’ex corteggiatrice ha smentito il flirt con il motociclista con delle dichiarazioni molto dure nei suoi confronti. Poi è tornata a parlare dei suoi ex fidanzati

Soleil Sorge smentisce il flirt con Andrea Iannone

Soleil Sorge ha partecipato a Uomini e Donne alcuni anni fa come corteggiatrice ma già lavorava e aveva amicizie importanti con diversi vip. Nel programma di Maria De Filippi è riuscita a conquistare Luca Onestini, poi è stata con il rivale di trono di Luca, ovvero Marco Cartasegna. All’Isola dei Famosi, invece, ha intrapreso una storia con Jeremias Rodriguez.

Tuttavia, anche questo amore è naufragato in breve tempo e Soleil ha vissuto un’estate da single. In questi ultimi giorni sono uscite delle foto in cui era in compagnia di Andrea Iannone e per questo si vociferava di un nuovo flirt. Ma la verità è ben diversa.

‘Nessun feeling, non starei mai con lui, cerca solo visibilità’

In un’intervista per il settimanale Chi Soleil ha raccontato di aver incontrato per caso Andrea Iannone negli ultimi due giorni di vacanza in Sardegna nella villa di un amico. Lui sembrava molto interessato a lei, è stato carino e gentile. Sono tornati con lo stesso volo e hanno scattato loro quelle foto. Ma lei pensa che lui sia solamente interessato alla visibilità. Infatti è stato con Belen e poi Giulia De Lellis, molto seguite sui social.

Secondo Soleil Iannone ha cambiato la sua immagine quando stava con Belen e poi è entrato in quel meccanismo. Ma lei non starebbe mai con l’ex di una sua ex cognata, quindi non c’è proprio possibilità.

Gli ex

Ricordando i suoi ex, Soleil ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti. Su Luca ha detto che non sembrava neanche attratto da lei in quei pochi mesi di relazione ed era interessato solamente alla fama. Poi ha dichiarato: “ho sbagliato a entrare in questo giro, prima Luca Onestini, poi Marco Cartasegna e infine Jeremias Rodriguez, non voglio far parte di quelle persone senza arte nè parte che usano il gossip per arrivare“.

Di Jeremias, però, era molto innamorata e aveva stretto un legame particolare con tutta la sua famiglia. Lei gli trovava i lavori e ha migliorato il suo carattere spigoloso ma poi i suoi problemi personali hanno portato alla fine della relazione. Erano rimasti in buoni rapporti ma quando ha saputo di lei e Iannone Jeremias ha smesso di seguirla sui social.