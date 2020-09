L’Isola dei Famosi, confermata la nuova edizione: ecco quando tornerà il reality

Il programma è stato confermato da Mediaset che ne ha annunciato la data di partenza su Canale 5. Ecco tutti i dettagli

L’Isola dei Famosi sta per tornare

Il 2020 non è stato un anno semplice per la tv. L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus ha provocato la sospensione di molti programmi. Mediaset ha interrotto diversi programmi di attualità e di intrattenimento per poi mandarli in onda dopo qualche settimana con tutte le precauzioni del caso.

Solamente il Grande Fratello Vip è rimasto in piedi ed ha ottenuto il rinnovo immediato, tanto che avremo ben due edizione in un solo anno.

Tutti gli altri reality previsti dalla rete sono stati rimandati. Infatti, lungo periodo di pausa per L’Isola dei Famosi e anche per la versione di Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso. Ma Mediaset ha recentemente svelato i palinsesti per la nuova stagione televisiva e c’è una conferma: la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Il reality torna a gennaio 2021

La presentazione dei palinsesti televisivi quest’anno è stata un po’ diversa. A causa del coronavirus c’è stata una presentazione online e Mediaset ha confermato che a gennaio 2021, ovvero dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, tornerà L’Isola dei Famosi. Si tratta della quindicesima edizione del reality, ma la sesta trasmessa su Canale 5.

Ovviamente sapete bene che Alessia Marcuzzi ha abbandonato la conduzione del reality. Qualche mese fa la conduttrice ha spiegato che per lei si è chiuso un cerchio e non aveva più nulla da dare al programma. La decisione, comunque, è stata presa in pieno accordo con Mediaset. Alessia ha poi confessato che l’edizione alla quale si sente più legata è quella con Raz Degan, secondo lei un naufrago perfetto. Come non ricordare e portare nel cuore la sua reazione nel vedere Paola Barale sbarcare sull’isola e il bacio che si sono scambiati.

Per quanto riguarda la nuova edizione del reality non sappiamo chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi, ma da mesi si parla di Ilary Blasi. Quest’ultima ha lasciato la conduzione di Grande Fratello Vip per altri progetti che, però, non hanno avuto il successo sperato. Anche se è ancora presto per fare previsioni ci sono già alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che si sono candidati a partire per l’Honduras. Ricordate gli appelli di Sossio Aruta?