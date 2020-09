Romina Power gli ha salvato la vita: il gesto eroico per Casimiro (VIDEO)

Romina Power e l’iniziativa nei confronti di Casimiro

Dopo aver trascorso qualche giorno in Croazia insieme alla terzogenita Cristel e i suoi due nipotini Kai e Cassia Ylenia, Romina Power è tornata a Cellino San Marco. Al momento la cantante statunitense non può raggiungere la California per via della pandemia da Covid-19, quindi è costretta a rimanere in Puglia.

Nel fine settimana, però, il pubblico di Rai Uno avrà modo di vederla sul piccolo schermo ad inaugurare insieme alla sua cara amica Mara Venier la nuova stagione di Domenica In. Nel frattempo l’ex moglie di Al Bano si dedica moltissimo ai suoi canali social pubblicando una serie di contenuti. Negli ultimi giorni la donna si è presa a cuore la storia di Casimiro, un vitello destinato alla macellazione.

La cantante americana salva un vitello dalla macellazione

Chi segue Romina Power da tempo sa perfettamente che ama moltissimo gli animali. Infatti nella sua vita è sempre stata circondata da cani. In questo caso l’ex moglie di Al Bano Carrisi si è preoccupata per le sorti di un vitello che ormai aveva il destino segnato. Proprio sul suo account Instagram, la cantante statunitense ha presentato Casimiro ai follower.

“Conoscerlo ed amarlo è un tutt’uno”, ha scritto la professionista americana nella didascalia del post condiviso sul noto social network. Oltre al filmato, la madre di Yari, Cristel e Romina Jr ha postato numerosi scatti che con tanto amore si prende cura del vitello. Un bellissimo e massiccio esemplare che lei stessa è stata in grado di salvarlo dal macello. (Continua dopo il video)

Romina Power e il grande amore per tutti gli animali

L’iniziativa di Romina Power nei confronti del vitello Casimiro ha fatto commuovere moltissimo i suoi follower di Instagram, in particolare gli animalisti. Infatti, i vari contenuti condivisi dalla cantante statunitense hanno ricevuto migliaia di cuoricini rossi e commenti d’apprezzamento.

Durante la quarantena, l’ex moglie del Maestro salentino Al Bano Carrisi ha avuto modo di far vedere al suo pubblico social di quanto amore prova per gli animali, in particolare i cani. Ad esempio la donna per settimane si è presa cura del pelosetto della quartogenita Romina Jr che era rimasta bloccata ad Ibiza a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.