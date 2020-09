Barbara D’Urso, brutto episodio dopo il ritorno a Pomeriggio Cinque (FOTO)

Barbara D’Urso torna in onda con Pomeriggio Cinque

Dopo tre mesi si ferie estive, lunedì scorso Barbara D’Urso è tornata sul piccolo schermo con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Anche quest’anno, almeno fino alle prossime settimane, Lady Cologno dovrà fare a meno del pubblico in studio. Tuttavia l’esordio di Carmelita sulla rete ammiraglia Mediaset non l’ha vista trionfante.

Infatti i dati Auditel sono andati a favore della concorrenza, ovvero Alberto Matano che in solitudine guida La vita in diretta 2020/2021.A tal proposito moltissimi utenti web hanno fatto presente a Barbarella di aver perso il confronto criticandola aspramente sotto l’ultimo post condiviso su Instagram. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto sui suoi canali.

Pomeriggio Cinque battuto da La vita in diretta: critiche dal popolo del web

Per l’ennesima volta Barbara D’Urso è finita al centro delle polemiche con dei commenti al vetriolo sul suo account Instagram. Stavolta non c’entrano le sue foto bizzarre oppure sexy al mare o in campagna, bensì gli ascolti bassi della prima puntata di Pomeriggio Cinque. La furia del popolo del web si è scatenata sotto uno scatto condivisa nelle ultime ore sul noto social network.

Fino alla scorsa stagione televisiva lo storico contenitore pomeridiano di Canale 5 si è rivelato una delle punte di diamante della programmazione Mediaset. Ma lo scorso lunedì il format si è dovuto piegare a La vita in diretta di Alberto Matano. I leoni da tastiera hanno utilizzato un linguaggio piuttosto colorito e spesso volgare. (Continua dopo il post)

Live Non è la D’Urso e Domenica Live pronti per andare in onda

Nonostante le numerose critiche, Barbara D’Urso in questi anni non si è mai scoraggiata. Anzi la professionista napoletana non li legge nemmeno i commenti sotto i propri post. Dopo l’avvio di Pomeriggio Cinque avvenuto lo scorso lunedì, Lady Cologno è pronta per la conduzione di altri due suoi programmi storici.

Stiamo parlando di Live Non è la D’Urso e Domenica Live, entrambi partiranno il 13 settembre 2020. Il primo in prima serata e il secondo alle 17:25 dopo Il Segreto, entrambi su Canale 5. Anche in questi due format Carmelita dovrà fare a meno del pubblico in studio per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Anche questi due contenitori televisivi ripartiranno in sordina?