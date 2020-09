Il Paradiso delle signore trama 11 settembre: Salvatore assiste alla proposta di matrimonio di Cosimo a Gabriella

Al Paradiso delle signore, nella puntata dell’11 settembre, vedremo che tutto sarà pronto per l’iniziativa benefica del Primo Maggio. Gli attriti tra Don Saverio e Armando, però, saranno tutt’altro che appianati e questo genererà un po’ di caos.

Salvatore, invece, si troverà ad assistere, suo malgrado, alla proposta di matrimonio che Cosimo farà a Gabriella. Marta, invece, dopo aver confessato a Ludovica la sua infertilità, farà un’inaspettata scoperta. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Spoiler 11 settembre: la confessione di Clelia

Nel corso della puntata di venerdì 11 settembre del Paradiso delle signore vedremo che i membri del grande magazzino saranno in fermento per l’evento benefico. L’iniziativa di Laura di realizzare dei cestini per i partecipanti, inoltre, si rivelerà vincente. Su di un altro versante, invece, vedremo che Clelia parlerà con Luciano e deciderà di ammettere tutte le sue colpe sul piano tramato con Silvia. Il ragioniere rimarrà molto deluso specie per l’essere stato tradito dall’unica donna a cui credeva. Problemi in amore anche per Roberta.

La venere sarà contesa tra due uomini. Da un lato ci sarà Marcello, il quale si farà nuovamente avanti con lei e le dimostrerà tutto il suo interesse. D’altro canto, però, ci sarà anche Federico, che ha deciso di mettere da parte l’orgoglio per poter finalmente riconquistare il cuore della fanciulla. Quest’ultima, allora, si sentirà particolarmente confusa, al punto da chiedere ad entrambi un momento per rimanere da sola e riflettere sul da farsi.

Proposta di matrimonio al Paradiso delle signore

Al grande magazzino, intanto, ci saranno degli attriti tra Armando e Don Saverio. I due finiranno per avere anche un quasi scontro in bicicletta e questo accenderà ulteriormente gli animi. Vittorio, allora, chiederà a Salvatore di recuperare il fischietto dal suo ufficio e sarà in quel momento che il giovane si troverà dinanzi uno spettacolo raccapricciante. Salvatore, infatti, beccherà Cosimo intento a fare la proposta di matrimonio a Gabriella. Come reagirà la stilista? Accetterà la proposta o il giovane Amato riuscirà ad impedirlo in qualche modo?

Su di un altro fronte, poi, vedremo che Marta avrà un confronto con Ludovica, durante il quale spiegherà alla fidanzata del fratello i suoi problemi di infertilità. Dopo aver avuto questo dibattito così importante, però, la moglie di Vittorio farà una scoperta che la lascerà senza parole. La donna, infatti, troverà una neonata abbandonata dinanzi il grande magazzino.