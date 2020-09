Oroscopo 11 settembre 2020: Ariete pieni di energia, momento di agitazione per Pesci

L’Oroscopo dell’11 settembre esorta gli Ariete a sfruttare tutta l’energia nel lavoro. I Pesci, invece, si sentiranno particolarmente inquieti

Previsioni 11 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi sarà molto difficile restare fermi senza far nulla. Vi sentite impazienti e pieni di voglia di fare. Approfittate di questa situazione per concentrarvi parecchio nel lavoro. In amore troverete sicuramente la forza di rialzarvi se avete subito una delusione. Attenzione, l’altro lato della medaglia potrebbe rivelarsi pericoloso, in quanto potreste trascendere nell’impulsività e l’irruenza.

Toro. Molti dei nati sotto questo segno potrebbero essere chiamati a mettersi in discussione, sia in campo amoroso, sia professionale. In questi giorni potreste dovervi “guardare allo specchio” e capire in cosa state sbagliando con il partner. In campo lavorativo, invece, un cambio di programma improvviso potrebbe mescolare le carte in tavola e spingervi ad un adattamento forzato.

Gemelli. Oggi sarà davvero difficile annoiarsi se si gode della vostra presenza. Sarete simpatici, spigliati e recupererete un bel po’ di autostima. In campo sentimentale, però, ci sarà una certa tendenza ad evitare di aprirvi troppo in quanto poco fiduciosi del prossimo. Se siete interessati a una persona nata sotto questo segno ricordate che è molto attratta dalla testa e non dal corpo.

Cancro. Questo mese non è cominciato esattamente nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno, tuttavia, molto presto la situazione migliorerà. In famiglia potrebbe nascere qualche incomprensione con un figlio, mentre in amore dovete essere meno permalosi. Il lavoro vi farà patire un po’, ma alla fine tutte le situazioni si chiariranno.

Leone. L’Oroscopo dell’11 settembre vi anticipa che oggi sentirete un forte bisogno di essere amarti e di amare al contempo. I nati sotto questo segno amano essere venerati e idolatrati. Quando vi sentite trascurati tendete a commettere delle sciocchezze. Carismatici e attenti alla forma fisica, queste sono le caratteristiche che contraddistinguono questa giornata.

Vergine. Il Sole nel segno vi renderà particolarmente capaci di gestire anche le situazioni più stressanti. Oggi sarete precisi, ordinati e avrete una grande voglia di trascorrere del tempo con la vostra famiglia e i vostri affetti. Questo transito, però, potrebbe avere degli effetti collaterali, non siate troppo venali e puntigliosi o rischierete di allontanare chi vi circonda.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’influsso di mercurio nel segno conferirà alla vostra mente rilassatezza e distensione. Se avete discusso con il partner, questo è il momento di chiarire e di mettere da parte i rancori. La giornata odierna si prospetta molto più tranquilla, pertanto, è l’ideale per mettere a posto delle vicende, anche di carattere legale.

Scorpione. La giornata potrebbe cominciare con una sorpresa inaspettata. Sono in arrivo serate piacevoli, se sarete in grado di circondarvi delle persone giuste. In campo lavorativo siete propositivi e amate mettervi in gioco. Non è escluso che possa arrivare qualche bella novità entro fine mese. Non trascurate le amicizie.

Sagittario. Momento di sollievo per quanto riguarda le finanze, nella giornata odierna potrete tirare un sospiro di sollievo. In amore avrete modo di incontrare una persona speciale, ma dovrete essere propensi alla conoscenza. Nel lavoro, invece, prestate attenzione alla concorrenza. Non tutte le persone che vi circondano stanno giocando in modo pulito.

Capricorno. In questo periodo avete la mente proiettata al futuro. L’Oroscopo dell’11 settembre preannuncia l’inizio di un momento decisivo nella vostra vita. In amore desiderate delle certezze dal partner. Anche in ambito lavorativo siete pronti ad attuare dei cambiamenti. Approfittate di questo momento favorevole per agire.

Acquario. Qualcosa si sta smuovendo, specie in campo lavorativo. Chi era in attesa di una telefonata, la riceverà. In amore sono favoriti i nuovi incontri, attenzione alle conoscenze che farete in questo periodo, potrebbero rivelarsi davvero molto interessanti. Le coppia stabili, invece, non dovrebbero mai rischiare di far spegnere la scintilla.

Pesci. Il vostro umore rischia di essere un po’ instabile nella giornata odierna. Cercato di mantenere la calma e di lasciare che passi questa settimana senza creare troppi danni. A partire dalla prossima ci sarà un graduale miglioramento. Nel lavoro ci sono delle questioni da risolvere, specie per quanto riguarda l’aspetto economico.