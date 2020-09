Oroscopo 12 settembre 2020: momento positivo per Vergine, turbolenze in amore per Acquario

L’Oroscopo del 12 settembre spinge i Vergine a perseguire i propri obiettivi in quanto il periodo è molto positivo. I nati sotto il segno dell’Acquario, invece, potrebbero affrontare qualche problema in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno potranno, finalmente, tornare a sorridere. La settimana si concluderà in modo positivo con una bella novità per quanto riguarda l’amore. I single potrebbero anche conoscere una persona molto interessante. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è l’ora di riscattarsi e di eliminare tutto ciò che non fa per voi.

Toro. È davvero molto complicato riuscire a tenere sempre alto il vostro livello di attenzione. Spesso vi distraete perdendo il filo del discorso. Questo sabato, però, potreste recuperare qualcosa che avevate lasciato in sospeso verso l’inizio della settimana. In amore, se siete single, sta per aprirsi un nuovo capitolo della vostra vita.

Gemelli. La giornata comincerà in modo molto energico per quanto riguarda il lavoro. Se avete rimandato un problema o un impegno, adesso è il momento di chiudere tutti i conti. Cercate di evitare di spendere troppo. In amore si apre un periodo molto favorevole specie per i single e per chi è alla ricerca di una nuova relazione.

Cancro. L’Oroscopo del 12 settembre preannuncia una giornata alquanto particolare per i nati sotto questo segno. Oggi ci sarà una certa tendenza ad isolarvi dalle persone che vi circondano, specie quelle più vicine. Se ci sono dei problemi, forse è il caso di aspettare prima di affrontarli, altrimenti si corre il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione.

Leone. La giornata odierna sarà molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Cercate di chiudere tutte le cose che avete in sospeso in modo da potervi godere con serenità la giornata di domenica. In amore siete frizzanti e pieni di spirito d’iniziativa. Il partner che è al vostro fianco non rischierà certamente di annoiarsi in vostra compagnia.

Vergine. Questo è un momento molto positivo per i nati sotto questo segno. La fortuna è dalla vostra parte, ma ricordate, che essa aiuta gli audaci. Per tale motivo, saranno premiati coloro i quali riusciranno ad essere più intraprendenti degli altri. In amore potrete, finalmente, gettarvi alle spalle i problemi e le piccole incomprensioni degli ultimi tempi.

Previsioni 12 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi vi sentirete un po’ passivi. Per tale ragione, molti di voi potrebbero tendere a fare come una bandiera e ad andare dove tira il vento. Questo atteggiamento, però, potrebbe portare gli altri ad accanirsi contro di voi e a chiedervi di prendere una posizione irrimediabilmente. In amore ci sarà qualche incomprensione, affrontatela con calma.

Scorpione. Chi non è d’accordo con voi, non è un nemico. Dovreste cercare di ripetere questo concetto, fino a farlo vostro. Troppe volte siete rigidi e aggressivi verso questa categoria di persone. Specie nel lavoro, questo comportamento non sarà molto apprezzato. In amore potrete, finalmente, risolvere le piccole incomprensioni nate a inizio settimana.

Sagittario. L’Oroscopo del 12 settembre dei nati sotto il segno del Sagittario denota una giornata molto tranquilla. Oggi non ci saranno particolari eventi che turberanno la vostra quiete. In amore vi sentite appagati, mentre sul lavoro tutto sembrerà procedere senza troppi intoppi. L situazione sarà così liscia al punto che vi chiederete se è tutto vero.

Capricorno. Periodo di novità e di cambiamento per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 12 settembre esorta i Capricorno a mettersi in gioco tanto in amore quanto nel lavoro. Spesso tendete a credere di non essere all’altezza di certe situazioni e non c’è cosa più sbagliata. Nel lavoro avete in cantiere molti progetti, ma se non agite concretamente, non riuscirete mai a realizzarli.

Acquario. Miglioramenti per quanto riguarda la vita professionale. In campo sentimentale, invece, le relazioni di coppia potrebbero subire qualche turbamento o battuta d’arresto. Tutto sarà nelle vostre mani, solo voi potrete delineare l’impatto di questo transito sulla vostra vita amorosa. Se siete single, invece, siate meno esigenti.

Pesci. Oggi vi sentite particolarmente sensibili e vicini alle esigenze del prossimo. Cercate gestire con maggiore accortezza questa propensione in quanto, una volta passato il transito, potreste pentirvi di aver assunto simili comportamenti. Nella giornata odierna tenderete a vedere tutto in modo amplificato, specie i problemi.