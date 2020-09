Elisa Isoardi finisce in ospedale per uno strappo, lei: “Raimondino mio non vedo l’ora di vederti” (FOTO)

Poche ore fa, sul profilo di Elisa Isoardi sono apparse delle Instagram Stories in cui la donna ha annunciato di essere fuori un’ospedale per effettuare dei controlli. Nel dettaglio, sembra non si tratti nulla di grave.

A destare particolare sgomento, però, è il messaggio che la protagonista ha mandato al suo compagno a Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro. Tra i due sembra essere nata una bella intesa, vediamo tutti i dettagli.

La dedica di Elisa per Raimondo

Il 19 settembre partirà la nuova edizione di Ballando con le stelle e tra i partecipanti ci sono anche Raimondo Todaro e la Isoardi. I due sembrano essersi molto avvicinati in queste settimane di prove, al punto che i fan hanno cominciato a sperare in un inizio di passione tra i due. Ad ogni modo, entrambi sono molto vaghi sulla questione. Lui, in una recente dichiarazione, ha ammesso di trovarsi molto bene con l’ex di Matteo Salvini.

Ad ogni modo, in queste ore, ci ha pensato lei a generare un po’ di sgomento. Elisa Isoardi si è recata in ospedale per effettuare una risonanza a seguito di un incidente. La donna ha esordito dicendo di non essere a Ballando con le stelle, ma dinanzi un ospedale in quanto costretta a fare delle visite. La cosa che ha generato maggiore sgomento riguarda una frase rivolta a Todaro. Nel dettaglio, la protagonista ha detto di sentire molto la sua mancanza e di non vedere l’ora di rivederlo. Raimondo si è limitato a condividere sul suo profilo le Instagram Stories in questione e non ha aggiunto nessun commento. (Continua dopo la foto)

Ecco perché la Isoardi è in ospedale

La dedica della donna, ovviamente, ha fatto viaggiare con la fantasia i numerosi fan che, infatti, hanno cominciato a credere seriamente che tra i due sia nato un flirt. Tuttavia, la frase della donna potrebbe essere semplicemente dettata dalla loro grande intesa in campo lavorativo. In merito all’infortunio per il quale Elisa Isoardi è finita in ospedale, invece, non ci son molte informazioni.

Pare che la concorrente del talent show di Rai 1 abbia avuto un incidente da cui ne è conseguito uno strappo. Elisa, però, sembra stare bene, pertanto, ci sono ottimi motivi per sperare di vederla tornare in pista quanto prima. Intanto, la prima puntata del programma di Milly Carlucci è slittata dal 12 al 19 settembre, sempre su Rai 1 e sempre allo stesso orario.