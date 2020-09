Uomini e Donne cosa vedremo oggi: tutti contro Nicola, Armando difende Pamela

Nella puntata di oggi, giovedì 10 settembre, di Uomini e Donne assisteremo a quella che equivale alla seconda registrazione del talk show. Ciò a cui assisteremo è stato registrato il 28 agosto e, stando a quanto riportato da Il Vicolo della news, non mancheranno momenti concitarti.

La messa in onda di ieri si è conclusa con lo scontro tra Sammy Hassan e Giovanna Abate. I due si sono reciprocamente accusati fino a che l’Abate non ha lasciato lo studio furiosa. Gemma, invece, ha fatto la piacevole conoscenza di un nuovo corteggiatore dall’aspetto alquanto affascinante.

Spoiler oggi: l’esterna di Gemma

La puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda oggi 10 settembre, sarà molto concitata come al solito. Stando a quanto riportano le anticipazioni, pare che la prima parte sarà incentrata, ancora una volta, su Gemma Galgani. Nella scorsa puntata, la dama ha avuto un forte diverbio con Sirius, il quale l’ha accusata di non essere interessata a nessuno realmente e di essere lì solo perché desiderosa di rimanere su quella poltrona. La torinese ha risposto a tono, ma poi si è lasciata catturare dalle attenzioni del nuovo spasimante.

Durante la messa in onda di oggi, dunque, vedremo che la dama ha avuto un chiarimento con Nicola dopo la registrazione. I due si sono scontrati nuovamente sugli stessi punti e non sembra siano riusciti a trovare un punto d’incontro definitivo. Dopo la puntata, poi, la dama bianca si è concessa un esterna con il nuovo corteggiatore. Una volta ritornata la linea allo studio, poi, il pubblico si è rivoltato contro Nicola.

Tutti contro Nicola a Uomini e Donne

Nello specifico, molte persone hanno accusato il giovane di essere venuto a Uomini e Donne solo per incrementare la sua visibilità e per business. A molti risulta ancora troppo difficile credere nella veridicità dei suoi sentimenti, considerando l’enorme divario d’età. Questo, in effetti, è il pensiero maturato anche da Gemma nel corso dei pochi giorni di frequentazione avuta con il ragazzo.

Le anticipazioni, inoltre, rivelano che ci saranno anche delle novità sul caso Pamela vs Enzo. La dama non sarà in studio, dato che ha dichiarato sui social di non esserci voluta più tornare dopo la discussione con Tina, tuttavia, si parlerà comunque di lei. In particolar modo, Armando attaccherà Enzo dandogli le colpe di quanto accaduto. In merito al trono classico, invece, i tronisti e le troniste elimineranno un po’ di persone dal parterre.