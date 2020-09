Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Armando rifiutato da una corteggiatrice

La prima settimana di messa in onda di Uomini e Donne sta per volgere al termine, pertanto, andiamo a vedere gli spoiler di ciò che andrà in onda oggi pomeriggio, venerdì 11 settembre. Membri del trono classico e over si stanno cimentando nella conoscenza reciproca e non stanno mancando colpi di scena.

Persone giovani vengono incuriosire da quelle più adulte e gli over stanno puntando gli occhi su ragazze e ragazzi. Armando, ad esempio, ha chiesto il numero di una del parterre dei giovani anche se le cose non sono andate proprio come avrebbero dovuto. Il nuovo format, dunque, sta dando molte soddisfazioni.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda giovedì 10 settembre, abbiamo assistito al confronto tra Gemma e Nicola. Le due tronisti, invece, hanno avuto modo di conoscere alcuni corteggiatori e sembrano essersi trovate anche molto bene. Roberta è uscita con un cavaliere e, stando a quanto emerso, sembra che tutto sia andato per il verso giusto. Nella parte conclusiva della puntata, poi, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Gemma, alla quale è stata fatta una sorpresa

La donna ha potuto vedere un filmato inerente la sua operazione chirurgica e non è riuscita a trattenere l’emozione. Il tutto, naturalmente, è stato interrotto dai continui interventi di Tina Cipollari la quale ha ironizzato sulla scelta della dama di ricorrere alla chirurgia.

Anticipazioni 11 settembre: Armando non trova pace

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Armando dirà di aver chiesto il numero di una ragazza del trono classico. La fanciulla ha accettato il numero, ma gli ha dato buca in esterna in quanto aveva degli impegni con i suoi amici. I tronisti maschi, invece, usciranno con la stessa corteggiatrice e, per tale motivo, non potranno fare a meno di stuzzicarsi a vicenda.

Enzo Capo, dal canto suo, rimarrà nel parterre del trono over e dirà di volere il numero di Valentina. La donna, però, deciderà di non accettare in quanto non ha nessuna intenzione di mettersi in mezzo tra lui e Pamela. Quest’ultima non tornerà in studio in.quanto troppo provata dalla sua ultima partecipazione, durante la quale è stata asfaltata da Tina Cipollari. L’opinionista continuerà a prendere le difese di Enzo esortando la dama a guardare avanti e non soffermarsi più sulla vita del suo ex.