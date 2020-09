Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 10 settembre: Nicola litiga con Gemma perché è geloso

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Ha preso al via la 25esima edizione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In questi tre primi appuntamenti già andati in onda, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere il nuovo studio, inoltre il trono over e classico è stato fuso in uno solo. Gran parte della registrazione è stata dedicata a Gemma Galgani, mentre il resto i telespettatori hanno visto i nuovi quattro tronisti.

Una di esse che ha 18 anni è una modella che lavora per la fashion blogger cremonese Chiara Ferragni. Gli spoiler della puntata odierna dicono che Gems continuerà a frequentare il cavaliere 62enne che somiglia a Lorenzo La as. Mentre Nicola avrà una discussione con lei e poi manderà via delle ragazze perché è ancora interessato alla 70enne.

Gemma Galgani continua a frequentare il 62enne ‘Lamas’

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, fornite da Il Vicolo delle News, rivelano che come al solito la puntata prenderà il via con Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, è stata protagonista per un’ora e mezza di registrazione ma ovviamente su Canale vedremo un montaggio.

La direttrice di sala in settimana ha continuato la sua conoscenza con il 62enne che sembra Lorenzo Lamas. Dopo che di accomoderà al centro dello studio, non mancheranno gli attacchi di Tina Cipollari alla sua acerrima nemica. Ad un tratto, la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi si andrà a sedere tra il pubblico scatenando le risate di quest’ultimi.

Trono over: Nicola Vivarelli contro Gemma Galgani

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News sul nuovo appuntamento di Uomini e Donne, svelano anche che Gemma Galgani si mostrerà particolarmente gelosa nei confronti di Nicola Vivarelli perchè sembrava interessato a Valentina Autiero. Con quest’ultima dovevano fare un’esterna in settimana ma poi il 26enne si è rifiutato e questo darà luogo a battibecchi accesi tra loro due.

Sirius darà della ridicola alla dama torinese per gli atteggiamenti che ha. Poi si presenteranno delle ragazze a conoscere il cavaliere che però deciderà di non tenere, perchè in fondo lui tiene ancora alla 70enne. Poi giungerà anche un 26enne per conoscere Valentina e lei non lo rifiuterà.