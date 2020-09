Stefano De Martino rompe il silenzio sui suoi presunti flirt: “Non sono un monaco”

Stefano De Martino e i suoi presunti flirt estivi

Da quando in Italia era ancora in vigore la quarantena, il gossip impazza per la fine della storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due avevano fatto impazzire i fan quando nella primavera del 2019 avevano annunciato il loro ritorno di fiamma. La loro separazione ha scatenato una serie di pettegolezzi sa sulla soubrette argentina che sul ballerino napoletano.

E soprattutto sul conto di quest’ultimo sene sono dette di tutti coloro. Infatti ogni settimana gli è stato attribuito un flirt con donne bellissime. Ma cosa c’è di veritiero in tutto questo? A svelare la verità ci ha pensato lo stesso conduttore di Made in Sud che nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio facendo intendere di essere stanco di leggere delle fake news sul suo conto.

Il ballerino napoletano rompe il silenzio sulla sua vita privata

In questa anomala estate si è parlato moltissimo della separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Al primo sono stati affibbiati vari flirt, come ad esempio il ritorno di fiamma con la sua ex Emma Marrone oppure una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi. Negli ultimi giorni il danzatore partenopeo è stato fotografato in barca insieme ad una ragazza che si chiama Fortuna.

Stavolta, però, il padre del piccolo Santiago ha voluto smentire tutte queste voci sul suo conto. “Non sono un monaco ma decido io quando farmi vedere con una donna”, ha ribadito il conduttore di Stasera Tutto è Possibile. In pratica nessuna relazione attribuita a lui è vera ma solo frutto dei giornali che si inventano tutto per vendere più copie.

Belen Rodriguez si consola con Antonino Spinalbese

Intanto sembra che la sua ex Belen Rodriguez si è consolata immediatamente dopo l’addio al ballerino. Infatti la conduttrice di Tu si que vales è stata fotografata più volte ad Ibiza e successivamente in un locale del capoluogo lombardo col giovane parrucchiere Antonino Spinalbese.

Tra i due ci sarebbero stati dei baci appassionati, sintomo che tra loro non c’è solo amicizia ma qualcosa di più. Ad oggi, però, né la modella e nemmeno Stefano De Martino hanno reso noti i motivi della loro seconda separazione dopo quella avvenuta circa tre anni fa.