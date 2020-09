Nathan Falco, il figlio di Briatore e Gregoraci a scuola con lo zaino firmato: il costo è da capogiro (FOTO)

Il primo giorno di scuola per Nathan Falco

Dopo una lunga assenza dalle scuole anche Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ha preso il via un nuovo anno scolastico caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. I suoi genitori gli hanno fatto i loro auguri su Instagram, dando al ragazzino un grosso in bocca al lupo.

Ma i follower della conduttrice di Battiti Live hanno notato che il look indossato dal bambino ha un costo davvero esoso. Infatti in pochissimo tempo gli utenti web lo hanno fatto notare alla soubrette calabrese.

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a scuola con un look da 1200 euro

Elisabetta Gregoraci per il primo giorno di scuola del figlio Natahan Falco ha deciso di fargli indossare una polo bianca, pantaloni blu, scarpe da ginnastica e zaino. A primo sembra un look abbastanza classico, ma a dire il vero l’outifit di Briatore Junior è tutto firmato. Infatti, le sneakers del ragazzino sono griffate Adidas Yeezy Boost è hanno un costo pari a 755 euro.

Mentre lo zaino Off-White guardando i prezzi nel sito ha un valore di 465 euro. In poche parole, la soubrette calabrese ha fatto mettere a suo figlio degli accessori che superano i 1200 euro di valore. Un tantino esagerato visto che deve recarsi solo a scuola. (Continua dopo il post)

Gli auguri di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Ovviamente i genitori di Nathan Falco gli hanno fatto gli auguri per un buon inizio di anno scolastico. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno condiviso gli scatti del figlio con lo zaino in spalla, pronto a recarsi a scuola. “In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico…ricco di sfide e di emozioni, di impegno ma anche di condivisione…metticela tutta, la tua mamma”, ha scritto la conduttrice Mediaset.

Mentre il noto imprenditore, essendo positivo al Covid-19 ed è in isolamento, si è detto molto dispiaciuto nel non poter essere lì col congiunto. Al momento l’ex manager della Formula 1 è in quarantena che, naturalmente, gli è stata imposto per evitare eventuali contagi. Nel frattempo l’uomo ha realizzato dei video sui suoi canali social rassicurando tutti i suoi follower. Il suo stato di salute è buon e molto presto tornerà a lavorare e avere la possibilità do vedere Nathan.