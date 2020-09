Caterina Balivo, la suocera lo fa in diretta Intagram: “Lascia perdere mio figlio”

Caterina Balivo riceve un avvertimento dalla suocera

Un inizio di autunno anomalo per Caterina Balivo che si ritrova ferma a casa senza la possibilità di condurre un programma televisivo. Tuttavia la professionista napoletana continua a rimanere particolarmente attiva sui suoi canali social.Nelle ultime ore la 40enne è finita al centro dell’attenzione per un’avvertimento che le ha dato la sua stessa suocera.

A momento la conduttrice si trova in Toscana per trascorrere gli ultimi giorni di vacanze estive. La signora Mirella, madre di Guido Maria Brera deciso di raggiungerli per trascorrere un po’ di tempo in compagnia dei suoi nipotini Guido Alberto e Cora. Avendo la suo fianco, la Balivo ha fatto divertire la suocera e soprattutto i suoi follower attraverso delle Storie su Instagram con un divertente siparietto.

La signora Mirella chiede alla nuora di tornare in tv

Specialmente da quando ha detto addio a Vieni da me, Caterina Balivo è particolarmente attiva sui suoi canali social, in particolare su Instagram. Su quest’ultimo la professionista napoletana condivide spesso momenti di quotidianità insieme al marito e ai figli.

Per tale ragione la 40enne di recente ha voluto mostrare ai follower il suo incontro in Toscana con la signora Mirella, ovvero sua suocera. Ma di certo l’ex padrona di casa di Detto Fatto non si aspettava minimamente che da lì a poco sarebbe nato una divertente gag con la madre di suo marito Guido Maria.

Il botta e risposta tra la Balivo e la suocera Mirella

La signora Mirella nelle Stories di Instagram ha esordito dicendo che al mercato molte donne le chiedono quando la nuora Caterina Balivo tornerà sul piccolo schermo. A quel punto la donna ha lanciato un invito alla quarantenne di condurre presto un nuovo programma.

La risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare: ”Ma poi se la vede lei con suo figlio”. Quindi la madre di Guido Maria Brera ha spiazzato tutti i follower con un consiglio inaspettato alla professionista partenopea: ”Ma lascia perdere mio figlio, non ti può condizionare”. Parole che hanno imbarazzato la nuora che a primo impatto è scoppiata a ridere. Tuttavia i seguaci hanno avuto modo di vedere i rapporti cordiali che ‘ex padrona di casa di Vieni da me è con la suocera.