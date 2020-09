DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni: ecco perché Can Divit odia sua madre Huma

Can Divit non sopporta la madre Huma: per quale motivo?

Nelle ultime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno andate in onda, il pubblico di Canale 5 ha avuto modi di vedere quanto odio prova Can Divit nei confronti della madre. L’affascinante fotografo quando si parla di lei cambia argomento e non vuole sentirla nemmeno al telefono. Per quale ragione?

A rendere nota la verità sono le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia e ci spiegano il segreto che legano il ragazzo e la signora Huma. I telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo di conoscerla solo nei prossimi episodi dello sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir.

Le ragioni dell’odio del fotografo nei confronti della madre

I telespettatori DayDreamer – Le Ali del Sogno sanno che Can e il fratello Emre hanno vissuto da separati da diverso tempo. Il fotografo ha sempre abitato ad Istanbul col padre Aziz, mentre il fratello più piccolo in un collegio in Svizzera. Il primogenito ha sempre detto di aver sofferto moltissimo la lontananza dal congiunto e il loro ritrovo non è stato del tutto facile, soprattutto perché Emre non parlava turco.

Col passare del tempo i due consanguinei hanno ritrovato l’intesa, mentre la persona che ama Sanem non riesce a sopportare la madre Huma. Quest’ultima e Aziz hanno divorziato quando il loro secondo figlio era molto piccolo, a causa di un presunto tradimento del signor Divit.

La signora Huma intenzionata a separare per sempre il figlio da Sanem

La decisione di lasciare la Turchia e volare in Svizzera insieme ad Emre è stato letto da Can come un segno di allontanamento da parte della madre. Il fotografo accuserà la signora Huma di avergli preferito Emre e di non averlo mai voluto con sé. Nelle prossime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno il pubblico di Canale 5 avrà modo di conoscere quest’ultima.

Infatti la donna tornerà in Turchia rompendo molti equilibri, soprattutto metterà il bastone tra le ruote al primogenito e alla donna che ama, Sanem Aydin. Gli spoiler rivelano che l’ex moglie di Aziz Divit deciderà di intervenire personalmente e di fermare il loro matrimonio. Ovviamente la diretta interessata non ci riuscirà perchè il sentimento dei protagonisti della soap opera turca è più forte di tutto.