Romina Power ha tradito Al Bano, lei: “sono ancora tormentata dal rimorso”

Nonostante Al Bano e Romina Power si sono detti addio diversi anni fa, la loro storia d’amore continua ad appassionare i fan. Per anni, infatti, la loro unione ha rappresentato il sogno italiano e ancora oggi in tanti sperano in un loro ritorno. Oggi, Carrisi vive felicemente accanto a Loredana Lecciso e pare che sia in procinto di convolare di nuovo a nozze.

Ritornando alla vecchia relazione con Romina, come tutti sanno per l’ex coppia della felicità si è separata ufficialmente negli anni 2000. Durante tutto questo tempo, molte sono state le supposizioni sul loro addio. Oltre alla grave scomparsa di Ylenia Carrisi pare che il vero motivo della separazione riguardi un presunto tradimento della Power.

Al Bano e Romina Power, il difficile addio

Per anni, si è associata la loro separazione alla scomparsa di Ylenia Carrisi. La primogenita di Al Bano e Romina Power ha fatto perdere le sue traccie nel 1994, e ancora oggi nessuno sa cosa le sia accaduto. Durante tutto questo tempo, sono state davvero tantissime le notizie pubblicate in merito alla sua scomparsa ma l’unica pista più plausibile è che la giovane si sia tolta la vita.

Si tratta di un argomento molto delicato sul quale per diverso tempo i magazine hanno sempre concentrato la loro attenzione. Romina Power insieme ed Albano, però, per mantenere il riserbo e sopratutto per tutelare il resto della famiglia hanno sempre cercato di evitare allarmismi tanto che il cantante ha dichiarato al tribunale di Brindisi che Ylenia è morta. Ma a rovinare il proprio equilibrio sembra sia stato anche un tradimento della cantante negli anni 90.

Romina ha tradito Carrisi con Lorenzo Crespi

Durante quegli anni, la scomparsa di Ylenia Carrisi ha fatto sì che Al Bano Carrisi e Romina Power si allontanassero. Il dolore aveva devastato il rapporto e la lontananza, dovuta all’impegno della cantante sul set di Sandokan. Lontano dalle telecamere, l’attrice abbe una liaison extraconiugale niente poco di meno che con Lorenzo Crespi e Al Bano venne a saperlo nel peggiore dei modi.

La visita che l’artista pugliese fece alla moglie sul set si tramutò in un incubo e la foto presa dal sito di Kabir Bedi, “Tigre della Malesia”, ne testimoniò la tensione tra i due. Romina Power, ancora oggi, ricorda con rimorso “quell’errore”. “Sono ancora tormentata dal rimorso per l’ infedeltà“ ha ammesso. “Lui mi era sempre stato fedele, io purtroppo no… Mio marito venne a saperlo anche se poi mi ha perdonata”.l perdono di Al Bano però è servito a ben poco, infatti, la coppia si è separata legalmente e in modo ufficiale il 3 marzo 1999.