Romina Power avrebbe tradito Al Bano. Il Maestro Carrisi: “Io non dimentico”

La storia d’amore di Al Bano e Romina Power

Senza ombra di dubbio Al Bano e Romina Power hanno fatto sognare varie generazioni non solo per la loro musica, ma anche per la storia d’amore che ha generato quattro figli. Purtroppo il loro matrimonio alla fine degli Anni Novanta è naufragato e i loro rapporti si erano raffreddati moltissimo.

Solo nel 2013, grazie ad un impresario russo il Maestro Carrisi e la cantante statunitense sono tornati a lavorare insieme. Ma quando erano ancora marito e moglie, pare che l’artista avrebbe tradito il cantautore di Cellino San Marco che ovviamente ci rimase malissimo per il comportamento della donna che amava. Ma chi è la persona che conquistò la madre di Yari, Cristel e Romina Junior?

Romina Power avrebbe tradito Al Bano con un noto attore

Da quando Al Bano e Romina Power si sono lasciati sul web e nei vari giornali che si occupano di cronaca rosa hanno scritto di tutto e di più. Tuttavia i fan della storica coppia sperano ancora di vedere il maestro salentino e la cantante statunitense di nuovo insieme non solo nel palco a cantare, ma anche nella vita privata.

I due anni fanno hanno dovuto fare i conti con grandi dolori, come la sparizione della loro primogenita Ylenia di cui non sia hanno più notizie da oltre 26 anni. Ma il culmine di tutto è giunto dopo un probabile tradimento da parte della Power. Un argomento molto delicato che il cantautore di Cellino San Marco non ha mai affrontato.

La reazione del Maestro di Cellino San Marco

Sembra che l’uomo che anni fa rubò il cuore a Romina Power fu proprio Lorenzo Crespi, l’attore siciliano che all’epoca era protagonista di numerose fiction. Un presunto flirt che avrebbe messo la parola fine al matrimonio della storica coppia. Ma quale fu la reazione di Al Bano dopo la triste scoperta?

Il tradimento della cantante statunitense per certi versi è una macchia nera che lei stessa e il Maestro Carrisi hanno provato a cancellare in diversi modi. Una dimostrazione l’hanno data loro stessi, infatti nonostante quello che è accaduto tra lei e il professionista messinese sia lei che il cantautore di Cellino San Marco sono tornati a essere uniti anche se per poco.